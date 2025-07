Le radici di Romagna mia. Un cambio di titolo e fu subito successo

Storie poco raccontate, ma succose, della genesi di ‘Romagna Mia’, inno popolar-romagnolo di Secondo Casadei, canzone di ottanta anni fa ma sempreverde e da tutti conosciuta. Ma le cui vicende sono meno scontate e frettolose rispetto al ‘banalese’ spesso imperante sui social gratuiti anche per ciò che riguarda la storia del ‘liscio’. Che una ricerca seria e competente sia ben più significante lo confermano le indagini del musicologo cesenate Franco Dell’Amore. Ma andiamo con ordine: riassunto delle puntate precedenti. Era abbastanza noto che il valzer ‘Romagna mia’, composto da Secondo Casadei nel 1954, inizialmente si chiamasse ‘Casetta mia’. Diventerà ‘Romagna mia’ in sala d’incisione: con la ‘magica’ parola Romagna al posto di Casetta nei ritornelli della canzone. Perché? Perché c’era già una canzone chiamata ‘Casetta mia’ scritta, sin dal 1943 da Giovanni D’Anzi e registrata dell’ onnipresente SIAE, la Società Italiana diritti d’autore. Il musicologo Dell’Amore fornisce al riguardo un’altra testimonianza importante: quella di Carlo Ferrini, musicista faentino e buon amico di Secondo Casadei che suggerì al collega l’opportunità di cambiare titolo (e tema conduttore) di quel piacevole valzer romagnolo. A questo punto torna alla mente l’arguta definizione di Balzac, grande scrittore: ‘Il caso è il più grande degli artisti’. Pensateci: se quel brano musicale fosse rimasto ‘Casetta mia’ avrebbe riscosso lo stesso perdurante successo? Certamente no. ‘Romagna mia’ nacque dunque per caso? Non solo e non del tutto. Fu una felice intuizione: capita agli artisti d’essere, talvolta, rabdomanti. Tanto più che quando Secondo Casadei - che amava molto la sua e nostra terra- compose il nascente romagnolo il culto della romagnolità (oggi vigente) a metà degli anni ’50 era ancora in fasce. La piadina allora era solo una curiosità contadina locale, mica compariva sui menù alberghieri della riviera.

Altro esempio, tra i molti possibili: in quegli stessi anni si sviluppava impetuosamente la località balneare signorile di Milano Marittima nella pineta di Cervia; mica si chiamava Romagna Marittima, ma Milano Marittima al fine di richiamare i clienti danarosi del nord Italia. Anche Riccarda Casadei, figlia di Secondo e fedele custode del patrimonio musicale paterno, conferma la felice casualità della nascita di ‘Romagna mia’. Ma aggiunge altre chicche, tra cui la testimonianza di Ennio Morricone quando le disse: ‘’Romagna mia è un piccolo gioiello: Secondo Casadei era un compositore spontaneo, uno spirito libero che catturava le note che erano nell’aria…’. Da qui il successo non solo nazionale ma internazionale di questa canzone. La conosceva e la cantava anche papa Woytila che ne cambiava i versi mutandoli in ‘Polonia mia, Polonia in fiore’: a conferma della versatilità di questo valzer che racconta in musica l’amore d’ognuno per le proprie radici. Vanno citate, infine, altre versioni stavolta invereconde e volgarotte di ‘Romagna mia’: quelle cantate sguaiatamente dalla tifoserie ultrà delle squadre avversarie del Cesena, durante le partite allo stadio. Ma quelle canzonacce sono solo invidia: quei ‘tifosi’ mica hanno un valzer come ‘Romagna mia’, quale inno della loro squadra del cuore…