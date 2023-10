Le ragazze della 3C si ritrovano dopo 50 anni

Si sono ritrovate dopo 50 anni le studentesse della 3C dell’istituto magistrale Melozzo da Forlì, sede di Cesena, per una serata emozionante. "Un affettuoso saluto alla professoressa Rosaria Sciacca con la quale sono ancora in contatto e a cui sarebbe piaciuto essere presente". Ecco le ex studentesse presenti: Amadori Patrizia, Baldacci Leonarda, Benedetti Antonella, Bissoni Elena, Degli Angeli Angela, Di Ruberto Loredana, Gardini Barbara, Guiducci Francesca, Marani Antonella, Montalti Mirna, Paolini Donatella, Pelliccioni Vanna, Testa Rosalia, Tumedei Patrizia, Turchi Lucia, Zani Luciana e Zavalloni Fiorella.