Le regine di Silvia Mezzanotte

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz. Domani sera, alle 22, Silvia Mezzanotte presenta "Le mie regine" nell’ambito della rassegna DiVino in Jazz, con i brani delle grandi voci femminili della musica italiana e internazionale. L’idea è di un viaggio a 360 gradi, che spazia da Mina a Mia Martini, da Alice a Giuni Russo, rivisitando in chiave pop-rock grandi classici di Nina Simone, Gloria Gaynor e molte altre big di ieri e di oggi. Sul palco Silvia Mezzanotte sarà affiancata da Pino De Fazio al pianoforte, Luca Cantelli al contrabbasso e Lele Veronesi alla batteria. L’ingresso costa 35 euro incluso un drink, oppure 39 euro con un tagliere ma bevande escluse. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. La prossima settimana proseguirà il calendario del Noi Lounge Music Club di Cesenatico, con la rassegna DiVino in Jazz del venerdì centrata su proposte di musicisti di profilo nazionale ed internazionale, e gli spettacoli del sabato sera dedicati a chi ama la musica ma vuole anche divertirsi.

Giacomo Mascellani