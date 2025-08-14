Le regole della natura con lo youtuber Boscherini

Sam, un addio pesante

14 ago 2025
GILBERTO MOSCONI
Il divulgatore scientifico di San Piero in Bagno, ospite di Geo e Rai 3, ha realizzato brevi video educativi sul Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

"Perchè il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi possa essere goduto appieno e svolga le missioni istituzionali che gli sono assegnate è necessario che le sue regole siano conosciute e condivise da chi lo visita e da chi lo abita. Sono già operative numerose modalità per assolvere a questa funzione, tra cui la segnaletica sul territorio, il sito istituzionale, le pagine sui nuovi strumenti di comunicazione on line". Lo scrive l’Ente Parco, che aggiunge: "Il Parco ha ora una nuova risorsa, sviluppata col naturalista e divulgatore scientifico ‘youtuber’ Andrea Boscherini, volto noto della trasmissione Geo, su Rai 3, e collaboratore della Zanichelli editore per la realizzazione dei contenuti multimediali". Boscherini sta producendo accattivanti video di non più di tre minuti, che spiegano, argomento per argomento, i motivi, spesso inimmaginabili, delle principali regole da rispettare nel Parco Nazionale, così che tutti possano goderne la natura e la bellezza senza incappare in contestazioni o, peggio ancora, in multe.

"L’iniziativa, che mira a raggiungere anche un pubblico molto giovane – prosegue il Parco – è partita con un tema importante dal titolo ‘come i cani dei turisti possono accompagnare i loro amici a due zampe sui sentieri’". Molte esperienze di studio e professionali hanno permesso a Boscherini, 37 anni, di San Piero in Bagno, due lauree, youtuber che buca facile il video in sinergia a oratoria fluida e coinvolgente, di acquisire doti da divulgatore e comunicatore verso il grande pubblico. Il suo account conta 82.000 iscritti e quasi 17 milioni di visualizzazioni.

Gilberto Mosconi

