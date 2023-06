Le responsabilità dell’ambientalismo ideologico?

Caro lettore, in effetti non ricordo grandi successi elettorali dei verdi né una vasta ricezione nell’opinione pubblica italiana delle ragioni degli ambientalisti (a differenza, ad esempio, di quanto avviene in Germania o nei paesi nordici). Al comando al governo e negli enti locali c’era altri partiti, di destra o di sinistra. E in effetti il Wwf – che non è certo imputabile di ‘ambientalismo ideologico’ – così riassume la questine: " Gli ambientalisti non hanno governato alcuna regione italiana, né tantomeno hanno avuto voce in capitolo nelle scelte dei governi nazionali e regionali. Inoltre, i Governatori regionali sono stati investiti del ruolo di Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico da parecchi anni e avrebbero potuto muoversi facilmente e spesso in deroga a molti vincoli. Viceversa, da decenni gli ambientalisti segnalano il rischio derivante da una cattiva gestione dei corsi d’acqua italiani, dalla distruzione e riduzione delle aree di esondazione che spesso ha ridotti i corsi d’acqua in semplici canali, aumentando il rischio idraulico e causando un collasso della biodiversità dei fiumi italiani (quasi il 60% dei quali presenta uno stato ecologico non buono). Quindi siamo davvero ad una situazione paradossale: accusare chi da 30 anni lancia l’allarme su fiumi e territorio perché, semplicemente, quello che avevano annunciato si è avverato".