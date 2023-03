Le ricette di Martelli Vicini a supporto dei malati oncologici

Questa mattina alle 10, presso il Prime Center di San Cristoforo, si tiene la presentazione del libro di Daniela Martelli Vicini ’Stuzzicando l’appetito in ogni lingua’. L’autrice, alla seconda riedizione del volume di ricette, aggiornato nelle immagini, stampato in diverse lingue straniere e anche in dialetto romagnolo, destina il ricavato della vendita alle attività dell’associazione ArtinCounselling Aps, che presta la propria opera di mediazione artistica presso vari reparti ospedalieri del Bufalini e del Morgagni di Forlì, e in particolare al Prime Center di Cesena, a supporto dei malati oncologici. Oltre alla autrice, interverranno il dottor Carlo Camagni, responsabile della sede cesenate dell’Istituto Oncologico romagnolo e Cinzia Lissi, arte terapeuta, Gestalt Counsellor e promotrice del progetto ’Arte in corsia’.

Seguirà un laboratorio esperienziale di arte terapia per adulti e bambini. Il Prime Center è un centro polifunzionale, nato dalla ristrutturazione di una ex scuola, e si pone l’obiettivo di offrire ai pazienti, ma anche ai parenti di coloro che si sottopongono a terapie oncologiche, un ambiente che consenta di tollerarle meglio, grazie alla medicina integrativa, quella che "cura" lo spirito: musicoterapia, mindfulness, yoga, reiki, pilates, meditazione, respirazione, danza terapia.

L’associazione ArtinCounselling sviluppa progetti di rilevanza sociale come l’arte in corsia in ambito ospedaliero; promuove corsi, stage, convegni, seminari, mostre e spettacoli. Gli associati sono figure professionali che a titolo volontario aiutano il prossimo nei momenti di particolare fragilità fisica ed emotiva.

