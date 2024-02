Le romagnole non lasciano nulla al Nottolini. Match da tre punti secchi, Benazzi indomabile

L’Elettromeccanica Angelini Cesena riprende da dove aveva lasciato prima della sosta del campionato di pallavolo femminile di serie B1, difendendo l’imbattibilità del MiniPalazzetto intitolato a Paolo Paganelli, regolando Nottolini con un netto 3-0 (25-19, 25-19, 29-27) e mantenendo il secondo posto in classifica.

Nel primo set Benazzi dai nove metri va sul 12-10, Calisesi difende bene e Pinali stordisce la difesa avversaria allungando 17-13. Chiude Benazzi con un mani fuori che vale il 25-19. Nel secondo parziale, le toscane provano a scappare, ma ci pensa Pinali a rimanere in scia, prima che l’ace di Conficoni pareggi i conti (9-9). Poi Morolli in difesa recupera un pallone impossibile e chiude con una diagonale un’azione lunghissima (15-11); Conficoni gioca veloce con Benazzi che inchioda il 22-18, dopo di che arrivano il muro vincente di Guardigli (24-19) e il punto decisivo di Morolli. Nell’ultimo set Cesena prende il largo con Pinali (10-6) e Benazzi (16-10), ma Nottolini trova dei servizi insidiosi e piazza nove punti consecutivi arrivando sul 16-19. A quel punto coach Lucchi effettua il doppio cambio Besteghi-Vecchi e Cesena si rimette in carreggiata (19-19). Si procede punto a punto: le toscane hanno due set point ma se la devono vedere con una Benazzi scatenata che manda tutti ai vantaggi (24-24); Nottolini non molla, ma Pinali mette a terra la sentenza definitiva del 29-27.

A livello individuale, la miglior realizzatrice è Benazzi che vince un set da sola, siglando 25 punti con il 47% di positività in attacco, 1 ace, 2 muri. In doppia cifra anche Pinali che è una certezza in tutti i fondamentali, segna 11 punti di cui 1 ace, 1 muro, 50% in attacco e un sontuoso 72% di positività in ricezione.