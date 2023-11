Le scelte del centrodestra. Lega allineata su Casali

Quattro consiglieri comunali, leadership assoluta nel centrodestra nel 2019 quando la Lega, sull’onda lunga salviniana, diversamente da FI e FdI, conquistò seggi in consiglio comunale (4). Ecco le percentuali raccolte: Lega 19,4%,, FI 2,9 e Fratelli d’Italia 1,6. I risultati elettorali delle politiche del 2022 con l’ondata meloniana vogliono che il pallino dell’alleanza sia in questo giro nelle mani di FdI, ed è così che avviene, e la Lega sta rispettando gli equilibri e gli automatismi nel confronto in Romagna dove saranno oltre cinquanta i comuni che andranno al voto il 9 giugno 2024. Ancora una volta l’opera è coordinato dal segretario di Lega Romagna, l’on. Jacopo Morrone.

Nel cesenate la Lega ha candidati su cui punta, ad esempio, a Mercato Saraceno, Gambettola e Savignano, e che è convinta di far valere all’interno della coalizione. Per quanto riguarda Cesena, è attestata sul gradimento nei confronti di Marco Casali di Fratelli d’Italia. Stimato anche Stefano Spinelli, avvocato cesenate cattolico, candidato alle regionali del 2020.

Marco Casali è apprezzato dalla Lega per la competenza, per la sua reputazione professionale in seno a un’importante associazione degli agricoltori e anche per i trascorsi amministrativi che costituiscono un prezioso bagaglio di esperienza, nonché anche per lo spessore culturale e la combattività che non difetta al possibile candidato. Facilita il gradimento il fatto che Casali sia cattolico. Con Cambiamo, invece - al netto della lunga frequentazione politica tra la capogruppo Antonella Celletti con Luigi Di Placido, veterani nella scena cesenate, e della stima reciproca – i rapporti non sono idilliaci.

I consiglieri Antonella Celletti, con lunga esperienza consiliare ed Enrico Sirotti Gaudenzi, che in questa legslatura ha avuto occasioni per mettersi in luce, avrebbero anche potuto ambire ad essere presentati come candidati sindaco, ma la Lega ha preferito rispettare l’equilibrio dell’alleanza senza procedere a forzature che avrebbero potuto incrinare i rapporti e ad oggi i partiti paiono collaborativi nel confronto romagnolo con scelte che avvengono per area vasta, non comune per comune.

Marco Casali è approdato a Fratelli d’Italia, come altri politici romagnoli fra cui la parlamentare e la cordinatrice provinciale di FdI Alice Buonguerrieri e il dirigente provinciale di FdI Luca Bartolini, provenendo da Forza Italia, ma anche da parte degli azzurri, la sua candidatura non è ritenuta divisiva e non sono state presentate obiezioni.