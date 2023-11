Le schermaglie fra i cattolici divisi: "La Chiesa lascia liberi di scegliere"

"Sono rattristato e a disagio per i toni, i modi e i contenuti usati da Tommaso Marcatelli contro il nostro movimento politico dei Popolari per Cesena". Questa la prima reazione di Gilberto Zoffoli, fondatore e presidente della formazione politica di ispirazione cattolica che nel 2024 si alleerà con il ricandidato sindaco Enzo Lattuca dopo aver sottoscritto un patto con lui esterno alla coalizione nel 2019, ed avere ottenuto l’assessorato per la sua esponente Carmelina Labruzzo. "Uno stile così forte che non condivido, purtroppo mi pare faccia parte di un modo di fare politica urlato e duro tipico della destra di oggi, al quale non intendo adeguarmi", prosegue Zoffoli.

Marcatelli, presidente dell’associazione culturale Crocevia ed ex consigliere comunale di centrodestra ed ex presidente di quartiere, aveva rimarcato che i cattolici non possono allearsi con un partito libertario come il Pd di Elly Schlein, favorevole persino all’utero in affitto, e senza fare proposte serie a Lattuca per il governo della città.

"Nell’articolo - prosegue Zoffoli – parla Marcatelli, in qualità di presidente di Il Crocevia, una associazione culturale, e non Enrico Castagnoli e del gruppo consiliare Cambiamo, forse perché vi sono molto più variegate le posizioni sui temi che pone Marcatelli. Tuttavia le affermazioni sono poste su un livello politico, con un attacco che in modo grave, proprio per chi lo fa, classifica i cattolici ponendoli in modo divisivo su fronti opposti. Io non ho mai ritenuto che i ‘Popolari per Cesena’ potessero essere il gruppo dei cattolici che non sono di centrodestra. Mi hanno sempre insegnato che la Chiesa è molto di più di questa separazione fra appartenenze politiche, destra e sinistra".

"Ciò premesso Marcatelli sostiene tesi non vere e prive di conoscenza di quanto è nei fatti e nelle azioni. Fare politica non vuol dire affermare solamente dei principi cristiani, ma cercare di realizzarli agendo per il bene comune e sporcandosi le mani".

"I Popolari per Cesena avranno modo di argomentare la loro scelta di sostenere Lattuca sindaco alle comunali del 2024, Lattuca e non il Pd - sottolinea il presidente dei Popolari per Cesena – evidenziando quanto fatto in questi anni in maggioranza, con l’assessora Labruzzo, ed anche quanto porteranno alle amministrative, in termini di proposte per Cesena 2024-2029. Invito dunque Marcatatelli a tenersi informato e a farlo anche su quanto è stato fatto per l’Agenzia per la Famiglia e si farà per l’Emporio solidale".

Casca a pennello questa sera alle 20.30 al seminario l’incontro sul tema "Fede, cultura e politica", promosso dall’associazione ’Il Crocevia’ con relatore monsignor Walter Amaducci.