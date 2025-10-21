’Le scuole scendono in campo’ per riempire lo stadio Capanni

Insieme per vincere. Potrebbe essere questo lo slogan del progetto promosso dalla Savignanese Calcio con le scuole di Savignano per coinvolgere la città in un torneo del tifo per la squadra del cuore. L’obiettivo del progetto, dal titolo ’Le scuole di Savignano scendono in campo’ è quello di avvicinare i giovani al mondo dello sport incentivando la frequentazione dello stadio comunale Capanni in occasione delle gare casalinghe della prima squadra. Il progetto ha mosso i primi passi nel gennaio 2025, protagonisti i ragazzi, bambini e famiglie delle scuole cittadine, da quelle dell’infanzia alla scuola media, che hanno riempito le tribune. Ad ogni scuola era stato affidato il compito di organizzare con l’aiuto di studenti e genitori, il tifo più simpatico e caldo, cui è stato assegnato di volta in volta un punteggio. Al termine del campionato, la scuola che ha totalizzato il miglior punteggio ha ricevuto una borsa di studio in attrezzature sportive destinate alle palestre scolastiche. Partner del progetto Decathlon che ha offerto i buoni omaggio per l’acquisto delle attrezzature. Sulle tribune gli studenti hanno sostenuto i gialloblù con striscioni, cori e creatività varia, sempre nel rispetto del fair play. La premiazione del primo torneo del tifo si è svolta nella sala del consiglio comunale, alla presenza dell’assessore allo sport Alessio Tomei, del presidente della Savignanese Nino Urbinati, del club manager Wiliam Fabbri, della dirigente dell’Istituto comprensivo di Savignano Catia Valzania, dei docenti di educazione motoria Jacopo Rosati per la scuola superiore di primo grado Giulio Cesare, Francesco Bucci per la scuola primaria e Linda Boussion per la scuola dell’infanzia. Ha detto l’assessore Alessio Tomei: "Un vero momento di gioia per tutta la città". Ermanno Pasolini