Le sfide del ’Fiorenzuola’: "Servono più parcheggi"

Massimo Pipitone è il presidente del quartiere Fiorenzuola, subentrato a Milena Maccherozzi, eletta nel 2024 in consiglio comunale. Quali sono stati i principali traguardi raggiunti dal quartiere nei cinque anni che stanno per esaurirsi?

"Anzitutto l’avvio dei lavori per la realizzazione della vasca di laminazione per la gestione delle piene del Rio Marano, che ci permetterà di rafforzare la sicurezza idraulica della zona. Inoltre mi preme sottolineare lo spostamento del mercato dei produttori agricoli all’interno dell’area dello stadio, perché ha portato un servizio più accessibile ai cittadini e anche del quartiere, grazie anche a parcheggi comodi e vicini. Infine, il progetto di controllo di vicinato ha dato ottimi risultati, con una partecipazione attiva dei cittadini che ha sviluppato un concreto senso di comunità".

Quale grande opera è stata realizzata dal Comune nel quartiere Fiorenzuola?

"Tra le opere significative, spicca la desigillazione dell’area di Case Finali, un investimento di circa 350mila euro che ha consentito di restituire permeabilità al terreno, contribuendo alla prevenzione dei rischi idrogeologici in un’area densamente urbanizzata come quella dei Peep di Case Finali".

Quali sono invece le principali criticità da affrontare nella viabilità, nella sicurezza e in altri ambiti?

"Quelle maggiori riguardano l’area dell’ospedale Bufalini, dove i parcheggi risultano insufficienti, specie in alcune ore del giorno. La scuola ’Salvo d’Acquisto’ richiede una riqualificazione e servirebbe un’area per lo sgambamento dei cani e una zona fitness attrezzata nel peep di Case Finali. In marzo è stata inaugurata un’area fitness all’aperto nel parco Martin Luther, segnale importante per promuovere salute e socialità".

Quali le difficoltà avete riscontrato nello svolgere il ruolo di presidente e di consiglieri di quartiere?

"Il ruolo richiede tempo, energie e una relazione con l’amministrazione comunale. Il quartiere deve diventare sempre più un interlocutore di valore nelle scelte che incidono sul territorio, grazie alla collaborazione e al dialogo continui".

Come valuta l’esperienza da presidente?

"Premetto che sono presidente da poco più di un anno, ma il bilancio è positivo: ho potuto contribuire allo sviluppo del quartiere grazie al supporto di un gruppo di consiglieri di maggioranza e di minoranza motivato e propositivo. Il lavoro di squadra è stato prezioso".