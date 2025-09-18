Le sfide del futuro per la città al centro della Festa dell’Unità

È iniziato il conto alla rovescia per la tradizionale Festa dell’Unità di Borella. L’appuntamento è da mercoledì 24 a domenica 28 settembre, nel salone dello storico Circolo Arci affacciato sulla via Cesenatico. La manifestazione, giunta alla 59esima edizione, è un punto di riferimento importante al di là dell’opinione politica, perchè da sempre porta eventi, spettacoli, musica dal vivo, incontri su temi di attualità, una cucina tradizionale romagnola molto apprezzata e tante occasioni per incontrarsi. Non mancano i momenti tipici delle feste, come il gioco della ruota della fortuna e la lotteria di piante e fiori. L’incontro politico di quest’anno è in calendario giovedì 25 settembre alle 21 con il sindaco Matteo Gozzoli e la giunta che affronteranno il tema ’Cesenatico verso le sfide del futuro’. L’apertura di mercoledì sera alle 20.30 sarà invece centrata su uno spettacolo di teatro dialettale dal titolo ’Una quiscòn delicheda’ proposto dalla compagnia ’La Broza’, per una serata dedicata al buon umore. Venerdì 26 settembre alle 20.30 si terrà ’Musica per Gaza’, con i giovani del territorio e la partecipazione dei volontari di Emergency Forlì-Cesena e Educaid Rimini, per raccontare l’impegno umanitario nella Striscia di Gaza e dire stop alla guerra. Sabato 27 settembre, sempre alle 20.30, sarà proposta una serata musicale, con i Sonora che presenteranno un revival delle hit degli anni ‘80 e ’90. Domenica 28 settembre lo spettacolo di chiusura sarà con i ballerini del gruppo ’I Ragazzi Settecrociari’. Tutte le sere a partire dalle 18.30 la cucina sfornerà specialità di carne e di pesce, primi piatti, salame ai ferri, fritto di pesce, trippa e tanto altro.

