Le sfide del turismo di oggi: "Servono nuovi contratti"

Oltre 200 persone fra operatori turistici e imprenditori romagnoli, hanno partecipato al convegno sul tema "Il rilancio del settore turistico stagionale nel comprensorio cesenate", organizzato al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico, dove sono intervenuti amministratori pubblici, esponenti delle categorie economiche e dei sindacati. Sotto la lente c’è un mondo in evoluzione del settore, dove negli ultimi anni c’è stata una grande difficoltà nel reperire la manodopera qualificata. Dopo i saluti del presidente della provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha sottolineato la direzione sulla quale si sta lavorando: "Sino ad ora le associazioni di categoria e sindacati hanno portato avanti un progetto importante. Il protocollo siglato ormai due anni fa ha messo al centro il problema del lavoro stagionale e la necessità di investire sulla formazione e su contratti stipulati nel rispetto delle regole. Stiamo vivendo un cambio generazionale epocale anche nel settore turistico, la gestione famigliare come modello storico sta scomparendo e occorre investire su scuole e Università, per puntare ad avere personale adeguato alle nuove sfide del futuro e con contratti in grado di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni".

Andrea Corsini, assessore regionale al turismo e al commercio dell’Emilia-Romagna, a margine dell’incontro ha fatto anche un bilancio del 2023 ed una prospettiva sull’estate 2024: "Il 2023 vi anticipo che si chiuderà con numeri superiori al 2019 e, questo va valutato nel significato di una politica turistica. Non dobbiamo esaltarci né crogiolarci, ma tenuto conto dei problemi legati all’alluvione, è stata un’ottima annata. Per l’estate 2024 stiamo facendo tanto in termini di promozione in Italia e nelle nazioni di lingua tedesca. Ci sono conferme sui grandi eventi come il Gran Premio di Fomula Uno e la Moto Gp, ma aggiungiamo le tappe del Tour de France che arricchiscono un grande calendario eventi".

Sul tema del lavoro Corsini vuole agire su più fronti: "Dobbiamo arrivare a forme di contratto e nuovi strumenti che rendano il lavoratore stagionale di nuovo appetibile. Inoltre dobbiamo avere la possibilità di far lavorare anche gli studenti che frequentano i licei e gli istituti tecnici, quindi non soltanto le scuole professionali. Un altro nodo è quello delle quote di lavoratori extracomunitari, perchè ne abbiamo bisogno e il governo ne destina pochi al turismo".

Sono intervenuti anche esponenti di Eburt, Ebiter, Ebter, il consulente del lavoro Mauro Agostini e Stefano Armuzzi del Centro i per l’impiego di Savignano sul Rubicone, per la presentazione del portale dove in rete si incontrano domande e offerte di lavoro per gli stagionali Alla tavola rotonda condotta da Federica Mosconi di Teleromagna, sono intervenuti i presidenti Augusto Patrignani di Confcommercio Cesenate, Monica Ciarapica di Confesercenti Ravenna-Cesena, Leandro Pasini di Adac Federalberghi e Simone Battistoni della Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico; e poi Annamaria Diterlizzi, dirigente del Servizio Territoriale Area Est di Rimini e Forlì-Cesena, Gianluca Gregori, segretario generale Filcams Cgil di Forlì-Cesena, Gianluca Bagnolini, segretario generale Fisascat Cisl Romagna e Maurizio Milandri, segretario generale Uiltucs Uil di Cesena.

Giacomo Mascellani