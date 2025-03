Le sfide dell’agricoltura

"C’è ancora speranza per l’agricoltura romagnola?". L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 alla sala del quartiere di Budrio di Longiano. Dice Matteo Venturi capogruppo di minoranza di ’Siamo Longiano’: "Dopo il successo del primo incontro organizzato in autunno torniamo a parlare di agricoltura alle porte della primavera, stagione importantissima per indirizzare il raccolto. Se al primo appuntamento lo sguardo era puntato soprattutto sul locale, ora l’ottica si apre anche a una dimensione nazionale e internazionale". Sul tema si confronteranno Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera e Macfrut, l’imprenditore agricolo Loris Babbini, l’orticoltore Marco Lisi e Giorgia Ulderici, veterinaria, esperta di fauna selvatica. A moderare la serata sarà ancora una volta Cristiano Riciputi, giornalista di Freshplaza.it. La partecipazione è libera.