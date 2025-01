Le sfide dell’Università: "Nuovi spazi a Psicologia e più servizi per studenti"

"L’Università rappresenta per Cesena un determinante motore di crescita e di sviluppo, oltre che un elemento di forte identità". Così il sindaco Enzo Lattuca che venerdì pomeriggio, assieme all’assessora con delega all’Università Giorgia Macrelli, ha incontrato il nuovo presidente del Campus universitario di Cesena, professore Mirko Viroli, che a seguito delle elezioni tenute in questi giorni succede a Massimo Cicognani per il triennio dal 2025 al 2028. Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte i due professori, sindaco e assessora hanno augurato un buon lavoro a Viroli sottolineando l’importante collaborazione che in questi anni ha caratterizzato la relazione tra il Campus romagnolo e l’Amministrazione comunale su diversi fronti: dalla ricerca all’ambito accademico per approdare alla crescita del polo universitario cesenate che prossimamente si doterà di nuovi spazi in cui verrà ospitato il dipartimento di Psicologia.

"Da oltre trent’anni, era l’autunno del 1989, il Campus contribuisce ad elevare il ruolo della città malatestiana nell’ambito accademico – continua il sindaco – garantendo alla città di Cesena un’importante presenza di circa 5mila ragazze e ragazzi, che decidono di formarsi qui seguendo il percorso di studi universitari. Nel corso di questi decenni le Amministrazioni comunali, attraverso cospicui investimenti, hanno posto tutte le condizioni per un’affermazione nel tessuto locale dell’Alma Mater Studiorum e per una sua espansione: abbiamo progettato, definito e intrapreso azioni per la popolazione accademica e posto le basi per una crescita dei dipartimenti. La dimostrazione è fornita dal cantiere del nuovo stabile di Psicologia, progetto in cui crediamo molto e che rafforza il ruolo che l’Università ricopre ormai da trent’anni a Cesena. Questo intervento rappresenta la terza tappa di un percorso avviato con la realizzazione dell’insediamento universitario di Ingegneria e Architettura, proseguito con un investimento del Comune pari a 7 milioni di euro e con la cessione, da parte dell’Ente, del diritto di superficie dell’area sulla quale è già stato edificato lo studentato".

"L’assessora Macrelli – dice il sindaco – curerà un dialogo costante con il Campus mettendo in primo piano i servizi per gli studenti: dagli alloggi alla mensa. Siamo certi che con il presidente Viroli proseguiremo in questa direzione sulla base del lavoro già svolto, in piena sinergia, con il professore Cicognani, che ringraziamo per l’impegno e il lavoro".