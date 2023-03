Le sfide vincenti di Cna "Il ’progetto green’ porterà soluzioni efficaci alle imprese"

Dalla transizione digitale a quella ecologica, dall’inverno demografico italiano ed europeo al mismatch occupazionale. Temi di stretta attualità sono stati affrontati all’assemblea provinciale di Cna Forlì-Cesena che si è tenuta ieri a San Mauro Pascoli, negli spazi di Villa Torlonia. Gli ospiti si sono confrontati sui percorsi possibili e le scelte concrete attraverso cui essere il cambiamento e costruire dal basso un modello di sviluppo sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di tutta la comunità. Presenti tra gli altri Enzo Lattuca, presidente della provincia e sindaco di Cesena, Luciana Garbuglia, sindaca di San Mauro Pascoli, Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena, Vincenzo Colla, assessore al lavoro e allo sviluppo economico e green economy dell’Emilia-Romagna e il presidente di Cna Emilia-Romagna, Paolo Cavini.

Particolare interesse ha riscosso il nuovo progetto ’Cna Green’ che offre alle piccole e medie imprese del territorio soluzioni efficaci per la transizione ecologica. "La sostenibilità energetica delle imprese e quella ambientale – ha spiegato Zanotti – sono da sempre due capisaldi della nostra associazione. Il mutato scenario internazionale ci ha spinto a pensare nuove soluzioni e strumenti per aiutare le imprese a migliorare la loro efficienza energetica".

Al centro del dibattito anche l’attuale sfida occupazionale. "Assistiamo al paradosso di persone che non trovano lavoro perché non hanno le competenze e aziende che non trovano personale perché mancano competenze - ha detto il presidente di Cna Emilia-Romagna Paolo Cavini - per questo abbiamo investito nella società Cna Formazione Emilia-Romagna”. Consegnato anche il premio ’Esserci, sempre’ a imprenditori del territorio: Primo Cortesi, Annamaria Maltoni e il giovane Stefan Drago Racovita.