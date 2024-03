Le ’Sfumature di azzurro’. Coppe e cimeli in mostra

Tutto a Cesena. Se nel tardo pomeriggio di venerdì 22 marzo l’Orogel Stadium Dino Manuzzi aprirà le sue porte (nello specifico quelle di distinti e tribuna) agli appassionati che vorranno godersi dal vivo la Nazionale Under 21 impegnata nel match di qualificazione in vista degli Europei 2025 contro la Lettonia (fischio d’inizio alle 18.15), in Comune si potrà visitare, a ingresso libero, una mostra di cimeli azzurri. Come era in effetti accaduto anche durante le precedenti occasioni nelle quali la Nazionale si era recata in città, a Cesena si svolgerà un evento di contorno dedicato alla celebrazione dei successi passati. Palazzo Albornoz ospiterà dunque la nuova tappa della mostra itinerante ‘Sfumature di Azzurro’, che porta in giro per il paese la memorabilia, generalmente presente a Coverciano, che racconta la storia calcistica italiana. La mostra sarà fruibile da mercoledì 20 a venerdì 22, dalle 8 alle 13.30. Giovedì 21, invece, l’orario sarà esteso fino alle 17. Dal trionfo europeo del 1968, con la maglia di Sandro Salvadore, fino al successo di Euro 2020 con la coppa alzata al cielo a Wembley, l’esposizione ripercorre la storia degli Azzurri dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Saranno presenti anche richiami ai trofei mondiali del 1982 e del 2006 celebrati con la maglia di Fulvio Collovati di Spagna ’82 e il pallone della finale di Berlino del 2006. La mostra presenta pure una sezione dedicata alle giovanili con alcuni pezzi unici come la maglia verde della Nazionale juniores utilizzata negli anni ’50, la coppa europea conquistata dagli Azzurrini di Cesare Maldini nel 1996 e la fascia da capitano di Giorgio Chiellini indossata in occasione dell’inaugurazione del ‘nuovo’ Wembley nel 2007. Infine la Nazionale olimpica, con il diploma della medaglia d’oro conquistato dall’Italia nel 1936 a Berlino e alcune preziose testimonianze dei Giochi di Roma ‘60 e Barcellona ‘92.

Continua intanto la prevendita per i biglietti della partita del 22 marzo, disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it. I prezzi sono di 5 euro per i distinti (biglietto ridotto a 1 euro), 14 per la tribuna (ridotto a 5 euro), con i tagliandi ridotti riservati agli Under 18 e agli Over 65 e disponibili solo presso i punti vendita Vivaticket.

Luca Ravaglia