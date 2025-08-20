Le siepi coprono la visibilità in strada

Le siepi nelle aiuole spartitraffico site ai lati della rotonda cosiddetta dell’Oikos a Gatteo Mare, di quella di Gatteo Terra e la mancanza di illuminazione pubblica a Gatteo sulla provinciale 33 sono oggetto di proteste e di lamentele da oltre vent’anni da parte degli abitanti dei Comuni della Valle del Rubicone. Le aiuole dovrebbero essere ripulite da erbacce e arbusti per evitare ulteriori incidenti a favore della sicurezza dei cittadini. Diversi abitanti ci hanno segnalato problemi alla viabilità e in modo specifico alla visibilità ostruita da diverse siepi troppo alte. Spesso chi giunge in prossimità della rotonda della zona a mare e si deve immettere nella stessa, è costretto, per questioni di visibilità, a portarsi all’interno della rotonda stessa e va a cozzare contro altri mezzi in arrivo.

Segnalazioni sono arrivate numerose, con anche vibranti proteste, perchè ultimamente sono aumentati gli incidenti che fortunatamente non hanno causato danni alle persone, ma tanti alla carrozzeria dei mezzi. Elevatissimo il pericolo anche per le biciclette, soprattutto alla notte, spesso sprovviste di fanale, che girano lungo le strade e nelle rotonde e che rischiano di essere travolte dalle auto, non viste a causa degli arbusti altissimi. Tante proteste arrivano anche da diversi residenti a Fiumicino, la frazione che è in parte in territorio di Savignano e in parte di Gatteo. Dice un gruppo di loro: "Ogni volta che da Fiumicino andiamo a Gatteo per andare in centro o a Savignano, percorrendo la provinciale 33 siamo costretti ad andare a fare il giro della rotonda sita all’ingresso del casello Valle del Rubicone dell’A14. Di giorno però è un sacrificio che si sopporta. Ma di notte no. In quel tratto della provinciale manca l’illuminazione pubblica, il traffico è sempre intensissimo anche per la presenza del casello, sono successi diversi incidenti con persone investite proprio a causa del buio. Bisogna fare molta attenzione perchè la strada è trafficatissima anche da biciclette quasi sempre senza fanale e che in aggiunta non usano la pista ciclopedonale, ma pedalano sulla via. Basterebbe mettere qualche lampione e tutto sarebbe risolto. Quando hanno realizzato il casello potevano anche pensare a questo problema che rischia di trasformarsi in un dramma con qualcuno che prima o poi ci rimetterà la pelle. Dopo sicuramente metteranno i lampioni". Poi i cittadini hanno sottolineato la pericolosità della rotonda di Gatteo per le siepi incurate e alte fra le provinciali 33 e 10. E infine la provinciale Rigossa dalla rotonda dei Fenili fino al mare, ridotta a un colabrodo per le buche e il dissesto.

Ermanno Pasolini