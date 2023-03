Le sneakers di... zucchero I rifiuti finiscono ai piedi

Le chiamano ‘sneakers responsabili’, perché create con materiali rigorosamente certificati, tutti provenienti da processi di recupero dei rifiuti o da biosintesi di sottoprodotti della filiera agroalimentare. Sono le calzature per il tempo libero che due superstar nostrane del fashion – il marchio sammaurese Baldinini, da un lato, e Msgm, brand di abbigliamento fondato a Milano dallo stilista longianese Massimo Giorgetti, dall’altro – hanno ideato in collaborazione con la startup italiana Acbc. Acronimo di ‘Anything can be changed’ (letteralmente, ‘qualsiasi cosa può essere cambiata’), Acbc è specializzata nella progettazione e produzione di scarpe sostenibili, avvalendosi di tecnologie all’avanguardia. Ha firmato progetti in collaborazione con nomi del calibro di Diadora, Piquadro, Missoni e Save the duck.

Lanciata un mese fa, in occasione delle ultime sfilate milanesi, la piccola collezione ‘Acbc per Baldinini’ è composta da 20 modelli da uomo e da donna, realizzati plasmando materiali come il poliuretano termoplastico riciclato, le bottigliette in Pet e gli scarti di lavorazione della canna da zucchero. Il logo a rilievo è impresso sulla suola, costituita prevalentemente da ‘retpu’, un materiale ricavato da granuli di gomma riciclata, mentre l’intersuola è in ‘bio-eva’, materiale biosintetizzato dalla canna da zucchero, e la fodera è a base di poliestere riciclato. "Si tratta della prima collezione testimone dell’impegno di Baldinini per un futuro più responsabile, con un minor impatto ambientale. È stato possibile produrla grazie all’incontro con la startup Acbc, che ha sposato il nostro prezioso patrimonio con mano innovativa, nel solco dell’eccellenza italiana", ha commentato Christian Prazzoli, amministratore delegato dello storico marchio di calzature ‘made in San Mauro’.

Ed è già da diverse stagioni che il direttore creativo e fondatore di Msgm, Massimo Giorgetti da Longiano, dedica ampio spazio alla sostenibilità nelle collezioni con il progetto ‘Fantastic Green 1’, che declina capi e accessori in chiave futuristica e rispettosa del pianeta. Per la primavera-estate 2023, Giorgetti ha ideato, in partnership con Acbc, le ‘Fg1’, sneakers ‘green’, interamente costruite con tessuti organici e materiali da riciclo, dalla gomma alle bottigliette di plastica.

Maddalena De Franchis