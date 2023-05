"Le soluzioni? Bisogna limitare il consumo di acqua e preservare le risorse idriche disponibili"

Cosa ci rimane da fare per limitare il consumo di acqua? Per far fronte a questa situazione di criticità le autorità locali stanno adottando una serie di misure per ridurre il consumo di acqua e preservare le risorse idriche disponibili. Alcuni consigli per limitare l’uso di acqua in attesa che si mettano in campo provvedimenti più sostanziali utili per favorire il ciclo naturale dell’acqua, come la tutela e il ripristino delle foreste, si possono mettere in campo ogni giorno.

Un valido sistema per risparmiare acqua è quello di controllare l’umidità del suolo prima e dopo l’annaffiatura. È utile anche non annaffiare tutte le piante nello stesso modo. Ci sono infatti ortaggi che hanno più bisogno di acqua e altri molto ’bravi’ a cavarsela senza irrigazione. Un altro sistema per risparmiare acqua è quello di aumentare la materia organica nell’orto. La materia organica fa diventare la terra una spugna per l’acqua e permette così di ottimizzare la pioggia scarsa, le irrigazioni e anche la condensa notturna. Si può poi controllare che la pacciamatura sia sufficiente. La pacciamatura è la copertura del suolo, ed è la strategia numero uno del risparmio idrico perché protegge dall’eccesso di caldo che può arrivare a danneggiare le radici.

Bisognerebbe anche prendere l’abitudine di stendere dei teli ombreggianti sulle piante. Le piante, come noi, usano la traspirazione per mantenere nei tessuti una temperatura compatibile con i processi vitali, possiamo dire che anche loro ’sudano’. Per innaffiare è bene poi usare un contenitore per avere acqua a temperatura ambiente.

Classe I F

della scuola San Domenico