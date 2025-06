Le sonorità di Capo Verde al Jazzamore con il concerto di Lisa Manara e Aldo Betto

Un viaggio musicale verso Capo Verde con Lisa Manara e Aldo Betto in concerto al Jazzamore. L’appuntamento è domani alle 21 nel locale di via Cesenatico. Un evento che fonde tradizione e intensità emotiva: Lisa Manara, una delle voci più raffinate della scena soul-jazz italiana, porta al Jazzamore un omaggio sentito alla musica capoverdiana. Accompagnata alla chitarra da Aldo Betto, poliedrico musicista noto come frontman dei Savana Funk, Manara attraversa le sonorità e la poesia delle isole di Capo Verde, rievocando i brani resi celebri dall’indimenticabile Cesaria Evora, come Sodade, Angola e Bia Lulucha. Cena alla carta dalle 20 e concerto dalle 21. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata allo 0547.179679.