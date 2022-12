Le sonorità jazz scaldano il centro

Gran finale in stile jam session per la rassegna ’Note di dicembre’ che ha animato le festività natalizie nel centro cesenate con quattro concerti a cura dell’associazione Jazzlife. All’interno della tenso struttura riscaldata di piazza Almerici si terrà oggi l’ultimo appuntamento con il Resident Band Trio che dalle 18 scalderà l’atmosfera con sonorità jazz per proseguire poi con la jam session a cui si uniranno musicisti ospiti che daranno vita a uno spettacolo unico, originale, in pieno stile jazz. Sul palco Michele Scucchia, Marco Rossi e Tommaso Stanghellini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.