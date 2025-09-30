Le spine del Cervese Sud: "I pini ci fanno impazzire e siamo senza telecamere"

Con il veterano Diego Paglierani, presidente del Cervese Sud, si conclude il nostro viaggio nei quartieri.

Paglierani, il suo è uno dei quartieroni della città.

"Siamo il secondo per densità di popolazione con 15mila abitanti, e grazie al nuovo ospedale diventeremo il primo. Vigne, Sant’Egidio e Villa Chiaviche sono popolosi".

A fine anno elezioni dei quartieri. Si ricandida?

"No, per ragioni anagrafiche. Ho fatto tre mandati, basta".

Lascia ai giovani?

"Spero che ci siano".

Si sente arricchito?

"Molto"

Quali opere principali sono state realizzate?

"Il quartiere Novello è stato avviato, ma si è bloccato per problemi con l’impresa. Sono arrivati la nuova caserma dei carabinieri e l’hub di Sant’Egidio".

Scuole nuove a Sant’Egidio.

"Già , con la ristrutturazione della elementare di via Anna Frank e della media con la palestra, grazie i fondi del Pnrr".

Quali interventi sono in corso per la sicurezza stradale?

"È in costruzione la pista ciclo- pedonale in via Cerchia di Sant’Egidio"

Via Madonna dello Schioppo è molto pericolosa.

"Si progetta la messa in sicurezza, ora c’è un dissuasore ".

Quali sono le criticità maggiori su cui intervenire?

"Bisogna portare a termine tutti i lavori non finiti, a partire dalla citata pista di via Cerchia. Poi c’è il ’progetto pini’ presentato dal quartiere, ma non recepito"

In che cosa consiste?

" Si tratta di piante diventate fragili che creano problemi alle fognature e ad ogni acquazzone intasano caditoie e fogne".

Come intervenire?

"I residenti chiedono di mettere al loro posto alberi più belli e con fiori che non arrechino disagi".

Come sono le condizioni delle strade?

"Debbono essere manutenute meglio con le strisce orizzontali ben visibili".

Il vostro fiore all’occhiello?

"Sarà il nuovo ospedale. L’attendiamo con emozione".

Che cosa si fa in quartiere per la sicurezza delle persone?

"Funziona bene il progetto ’Occhio sulla città nel controllo di vicinato con le forze dell’ordine che ci affiancano".

Situazione sotto controllo?

"Bivacchi di troppo e scaramucce , situazione e abbastanza sotto controllo, anche se va tenuta alta la guardia"

Furti?

"Nelle zone periferiche. Aspettiamo le telecamere delle videosorveglianza".

Ci sono punti di aggregazione per giovani?

"Si può fare di più, ma non è facile, purtroppo".

Di che cosa si lamentano i residenti?

"In quartiere vengono quando organizziamo le gite".

Non protestano?

"Per le buche nelle strade, i pini disagevoli, i cordoli nelle piante dei giardini che si rompono".

A chi si rivolgono?

"Online a Cesena Segnala, qualcuno in quartiere".