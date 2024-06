Le stelle della Notte Rosa. Finardi omaggia Graziani

In riviera è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024 della Notte Rosa. Per il capodanno dell’estate in programma dal 5 al 7 luglio, il tema quest’anno è Weekend Dance. La proposta è quella di una costa dove si balla e ci si diverte assieme ai big della musica, con proposte per tutti i pubblici e tutte le età, caratterizzate da una miriade di sfaccettature che spaziano dal rock al liscio, dai giovani emergenti ai mostri sacri del cantautorato italiano. Sarà una grande festa lunga 110 chilometri, dai lidi ferraresi sino al confine marchigiano. Ci sono anche delle anteprime e dal 2 al 4 luglio Gatteo a Mare celebra la tradizione del folk romagnolo con la seconda edizione del Festival di Sanliscio. Nel clou i riflettori saranno invece puntato su piazza Costa a Cesenatico, dove venerdì 5 luglio si tiene un appuntamento legato ai grandi nomi della musica anni ’90, per un party con i protagonisti della dance a partire da Molella, storico dj e oggi produttore musicale che ha contribuito a rendere famoso il Deejay Time. Ci saranno altri big, tra cui i Datura, Double You, Nathalie Aarts from The Soundlovers. Il grattacielo sarà come sempre illuminato di rosa per tutto il weekend. Sempre venerdì 5 luglio, Filippo Graziani si esibirà dal vivo nell’Arena Rubicone di Gatteo a Mare, per far rivivere i grandi successi del padre Ivan Graziani, leggenda della musica italiana. L’ospite d’onore della serata sarà Eugenio Finardi. Domenica 7 luglio, Gatteo Mare dedicherà un evento al 70esimo anniversario di Romagna Mia. Alle prime luci del giorno si terrà il concerto all’alba dei Santa Balera con Moreno Il Biondo. Alle 16.30 sulla spiaggia di Gatteo Mare flash mob promosso dai ragazzi dell’animazione del Gatteo Mare Summer Village. Alle 21.30 serata danzante all’Arena Rubicone con Moreno il Biondo, Riccarda Casadei, l’Orchestra Grande Evento, Ricky Portera e tanti altri grandi ospiti per festeggiare i 70 anni di una canzone intramontabile. San Mauro Mare venerdì 5 luglio proporrà una serata con l’animazione di Radio Gamma Party e i Los Locos.

Giacomo Mascellani