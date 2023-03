"Le strade della periferia sono un disastro e molto pericolose"

"Le strade della periferia sono un disastro e molto pericolose". Lo dice Marco Foschi capogruppo di minoranza della lista civica ’Oltre’: "Dopo anni di denunce da parte nostra apprendiamo dalla stampa, che grazie ai fondi del Pnrr stanno per incominciare i lavori di messa in sicurezza del viale della Libertà nel tratto dalla rotonda di via Castelvecchio a via della Pace e di via della Pace fino a corso Perticari. Finalmente. Sarebbe un’ottima notizia se non fosse arrivata con anni di ritardo causando tanti disagi e numerosi incidenti che hanno coinvolto pedoni e ciclisti. Non sappiamo però quando verrà interessato dai lavori anche il tratto dalla via della Pace alla nuova rotatoria. Se questa è una notizia di cui si fregia l’amministrazione comunale, noi di ’Oltre’, recependo le numerose lamentele, vogliamo far presente che tante strade della periferia sono in condizioni di grande pericolo".

Sul tema interviene Enzo Colonna ex dirigente dell’ufficio tecnico del Comune: "Sono alcune le strade che sono interessate da un traffico considerevole, pur essendo nella zona rurale. Una è via Villagrappa, che nella parte di Savignano è un disastro". C’è poi via Colombarazzo (foto) che collega la via Villagrappa a via Rubicone, anche questa in stato pietoso e pericolosa. Ci verrà detto che non ci sono i fondi, ma rappezzarne un tratto e sistemare un guard-rail ci sembra rientri nell’ordinaria manutenzione stradale. A noi interessa che il Comune ci dia risposte certe su come e quando ritiene di intervenire sulle tante strade che hanno bisogno di essere messe in sicurezza, senza aspettare le prossime votazioni o un altro passaggio del Giro d’Italia".

Ermanno Pasolini