Le strade di provincia? Una frana Ma oggi riapre la Sp 138 a Bagno

di Luca Ravaglia A oltre un mese di distanza dall’ondata di maltempo che tra fine gennaio e inizio febbraio ha portato abbondanti nevicate – e seri disagi alla vitalità in particolare tra i monti della vallata del Savio e del Rubicone - sul tavolo restano ancora diverse criticità da risolvere, alle quali si sono aggiunti ulteriori problemi sorti nel mese di marzo. Abbiamo voluto approntare una sorta di mappa per delineare il quadro attuale. Bagno di Romagna. Una nota della Provincia diffusa ieri ha tracciato gli ultimi aggiornamenti. Oggi alle 12.30 è attesa la riapertura di una corsia a senso unico alternato della strada provinciale 138, che è chiusa al traffico dallo scorso 2 marzo. Il tratto in questione è compreso tra Bagno di Romagna e San Piero in Bagno. La viabilità era stata in prima battuta completamente interrotta, per poi essere aperta solo in relazione al varco ciclopedonale con orari precisi: al mattino fino alle 13,45 e al pomeriggio dalle 18. La messa in sicurezza della strada procederà con la posa di una rete metallica ancorata da funi di acciaio che eviterà eventuali ulteriori distacchi di materiale roccioso e detriti sulla strada. Nel frattempo domenica la strada dei Mandrioli Sp142...