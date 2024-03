Le studentesse si ritrovano dopo 55 anni

Si sono ritrovate 55 anni dopo le studentesse della IV C dell’istituto magistrale di Forlimpopoli. Tutte residenti nei comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo, Cesena, Gambettola, Montenovo di Montiano, Cesenatico e Forlì. Molte di loro non si vedevano da quando avevano 18 anni. La serata, organizzata al ristorante Caterina di Savignano, è filata via sull’onda dei ricordi e tanti sono stati gli aneddoti raccontati di un tempo che nessuna di loro ha dimenticato. A fare festa con loro è arrivato anche il professore di filosofia Roberto Mescolini che diventò Procuratore della Repubblica in varie province dell’Emilia Romagna.