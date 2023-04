"Le tasse vanno pagate, ma il carico fiscale è esagerato"

La premessa di fondo di ogni ragionamento sulle tasse è questa: le tasse vanno pagate, senza se e senza ma. Sono il contributo dovuto e voluto dei cittadini e degli imprenditori al funzionamento dello stato e chi si sottrae al dovere di pagarle non dovrebbe beneficiare dei servizi pubblici che lo stato mette a disposizione. Detto questo, il punto è: le tasse debbono essere eque. Il più eque possibile. E a chi spetta il compito di renderle tali, se non alla politica, cioè a chi amministra lo Stato a tutti i livelli con mandato dei cittadini? Confcommercio cesenate, organizzazione di rappresentanza imprenditoriale che tutela istanze e interesse, non certo i privilegi delle imprese, chiede che le tasse, a tutti i livelli, vengano diminuite. Perchè il carico fiscale è esagerato, in quantità, sia sotto il profilo del peso economico, sia sotto quello della molteplicità dei provvedimenti fiscali, appesantiti da oneri burocratici che sono arrivati ad essere spesso intollerabili. Non si tratta certo di un invito a evadere le tasse, ma a riflettere su che ciò a cui può portare un carico esorbitante del fisco. Confcommercio chiede tasse giuste e quindi guarda con favore alla riforma fiscale in via di introduzione da parte del Governo che finalmente va in questa direzione: quella di un decremento del carico e di una semplificazione a beneficio del contribuente, in una logica di maggior equità. Le tasse vanno diminuite a tutti i livelli, dal nazionale a locale. Senza dubbio le amministrazioni locali si scontrano con situazioni di risorse limitate, pur alimentate dai fondi milionari del Pnrr almeno per i comuni più grandi, di bilanci risicati, ma la sfida del buon amministratore è quella di coniugare la tenuta e lo sviluppo dei servizi con un carico tributario che non sia penalizzante, in particolare per le imprese. La nuova tariffa puntuale sui rifiuti introdotta nei comuni di Cesena, Savignano e Borghi in vigore dal 1° gennaio, anche se per sei mesi il nuovo corso è sperimentale. Confcommercio vuole che le imprese paghino una tariffa equa e sta collaborando con amministrazione comunale ed Hera per migliorare l’impianto, evitare un aumento e una duplicazione di costi e ha chiesto di estendere la franchigia sperimentale, cioè il periodo in cui i controversi carichi in più dei bidoni non ven- gono fatti pagare, a tutto il 2023. Non per prendere tempo, ma per utilizzarlo al meglio, con un lavoro comune, per apportare le dovute migliorie alla nuova tariffa introdotta senza un opportuno confronto preventivo. Naturale che il confronto, allora, sia aperto dopo.

Augusto Patrignani presidente Confcommercio cesenate