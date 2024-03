Le transfemministe ribattezzano le piazze del centro storico

Un corteo multiforme, tante voci a perdifiato, i megafoni, i tamburi e gli slogan, i balli, i colori e le parole che denunciano, minacciano, chiamano all’impegno. Sono state almeno 200 le persone, in maggioranza giovani, in maggioranza donne tra cui qualche storica esponente dei gruppi femministi cesenati, che hanno animato la manifestazione transfemminista che ha fatto risuonare ieri pomeriggio le strade del centro storico. Un serpentone che è scivolato senza tensioni nella movida del sabato sotto l’occhio indulgente, ma non particolarmente partecipe, di tante altre persone. Organizzato dal gruppo cesenate Spazio Caracol ha raccolto, però, l’adesione di altre dodici organizzazione, alcune in trasferta da Ferrara e Bologna.

Lotta alla violenza di genere sì, ma con una caratterizzazione fortemente lgbtqi+, dove ci sta tutto ciò che impedisce la piena autodeterminazione di sé. Le tappe nelle cinque piazze prescelte (Marietta Alboni, Ravaglia, della Libertà, Almerici, del Popolo) sono state teatro di parole alte, forti, di netto richiamo alla battaglia per le donne e per chi chiede il diritto ad una libertà di genere non incasellabile "in questa Cesena - dice l’intervento introduttivo - borghese, bianca e indifferente".

"Ma non offendetevi, eh…" aggiunge la portavoce di Spazio Caracol. Si prosegue verso le altre tappe tra cui quella vicina al Centro Donna la cui coordinatrice, Claudia Gatta, scandisce che sono già 106 le donne che hanno cercato aiuto, tre di queste hanno oltre 70 anni, "perché la violenza di genere non ha età". E poi gli slogan, il più appassionato: "Insieme siam partite, insieme arriveremo, non una di meno". Ma il piazza della Libertà slogan e interventi sono fortemente pro Palestina, "libera dal fiume al mare", che con il transfemminismo ha poco a che fare. E si ribattezzano le piazza che diventano Piazzetta 8 Marzo, Piazza del Consenso, della Resistenza Palestinese, della Libera Scelta, della Rivendicazione.

Elide Giordani