Le tre coppie fortunate

L’iniziativa è promossa da Il Resto del Carlino, in collaborazione con i ristoratori di Confesercenti cesenate. Gli autori dei tre pensieri d’amore migliori, a insindacabile giudizio della redazione, stasera avranno una cena per due offerta in tre tra i migliori ristoranti del Cesenate. Ecco chi sono i fortunati:

1 Vanni Saragoni

Potrà festeggiare al ristorante Cà de Bè, piazza della Libertà 9b

a Bertinoro

2 Lucia Onofri

Sarà ospite del ristorante Luis a Collinello, in via Collinello Centro 54

3 Alessandro Macini

La sua frase è valsa una cena al ristorante pizzeria La Rocca, in viale Mazzoni 14 a Cesena