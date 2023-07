Le tre piazze liberate dai cantieri "Uno spazio restituito ai cesenati La pensilina? Valorizza il palazzo"

di Elide Giordani

Ancora qualche dettaglio e il progetto delle tre piazze (Almerici, Fabbri, Bufalini) chiude il cerchio. Già da qualche giorno operai e macchine hanno levato le tende e in tutta l’area si respira aria nuova. E come capita spesso davanti a qualcosa che cambia, giudizi perentori e critiche pungenti hanno richiamato lo sguardo della città su un quadrilatero d’eccellenza già di per sé al centro dell’attenzione per un progetto epocale, "che raccoglie anche molti apprezzamenti benché non tutti sentano l’esigenza di esternarli" tiene a dire l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri. Di certo l’area si presente più bella pur avendo dovuto aggiustare alcune linee in corso d’opera. I tempi, ad esempio. Il progetto iniziale aveva preventivato 22 mesi di lavori: ce ne sono voluti 27 che diventeranno 29 quando andranno a segno anche le ultime rifiniture.

Assessore Castorri, cosa ha rallentato i tempi?

"L’unico ritardo significativo è stato causato dal ritrovamento dietro al Palazzo del Ridotto di una fossa con il calco per la modellazione e la cottura delle campane. Sono stati necessari quattro mesi di scavo. Ne è valsa la pena. Il reperto andrà ad arricchire il patrimonio archeologico della nostra città".

È stato rispettato il piano di 3,3 milioni di euro di risorse extra comunali previste?

"Abbiamo integrato il milione e 800 mila euro della Presidenza del Consiglio e il milione e 500 mila euro della Regione, con 300 mila euro di fondi del Comune per far fronte all’aumento dei prezzi che ha caratterizzato ogni cantiere dal 2021 in avanti".

Come è stato risolto il problema della soppressione dei 31 parcheggi per i residenti prima presenti nelle tre piazze?

"Da quando si è insediato il cantiere abbiamo messo a disposizione 33 posti auto nel parcheggio interrato Giacomoni, in Via Martiri della Libertà, per i residenti titolari di pass che quotidianamente parcheggiavano nell’area delle tre piazze".

Il progetto non è piaciuto a tutti. C’è chi ha criticato l’estetica dei giardini davanti alla Malatestiana, chi non ha mandato giù la pensilina addossata al Palazzo del Ridotto e chi si è indignato per la scomparsa delle catene che circondavano il busto di Serra.

"Occorre valutare il progetto nel suo complesso. Ha migliorato e valorizzato le piazze e, soprattutto, la Biblioteca Malatestiana, Casa Bufalini e Palazzo del Ridotto: chi non lo riconosce nega l’evidenza. Poi, sui alcuni particolari è legittimo che alcuni trovino condivisione più che su altri. La fruizione quotidiana di Piazza Bufalini, fin dai primi giorni, è la testimonianza di come l’intervento abbia contribuito a far pulsare quel luogo ben più di prima. La pensilina è un elemento progettuale che non ha messo tutti d’accordo, ne siamo consapevoli, tuttavia contribuisce a valorizzare il Palazzo e la sua entrata".

Intorno al busto di Serra non sembra esserci spazio per le catene originarie.

"Lo spazio c’è e le catene entro settembre torneranno al loro posto".

Cosa manca ancora al progetto definitivo?

"La collocazione di otto panchine, di quattro lampioni davanti alla Malatestiana, la resinatura grigia dell’asfalto che oggi si presenta scuro, la collocazione della statua in bronzo "I musicanti di Brema" di Ilario Fioravanti. Non ci sarà la fontana del progetto iniziale mentre resterà dov’è ora, per non interrompere lo sguardo verso la Malatestiana, il chiosco della piadina".

Sarà allargata l’area destinata ai tavoli dei bar che si affacciano su piazza Almerici?

"E’ in approvazione l’abaco degli arredi per l’occupazione degli spazi pubblici definito in accordo con la soprintendenza, sarà quella la guida per valutare ogni proposta che ci verrà fatta".

Ci sarà l’inaugurazione delle tre piazze completate?

"Di fatto i cittadini con la loro presenza quotidiana nelle piazze hanno inaugurato i nuovi spazi. Vale di più di ogni taglio di nastro. A conclusione di tutto non mancherà un momento di coinvolgimento della cittadinanza".