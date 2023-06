Le Tre Piazze oltre San Giovanni "Lavori frenati dall’alluvione"

di Luca Ravaglia

"Siamo a un passo dal traguardo. Mancano alcuni scampoli di pavimentazione e la stesura della speciale resina sull’asfalto della lingua di strada che attraverserà piazza Fabbri, dopo di che l’intervento sulle Tre Piazze antistanti la Biblioteca Malatestiana sarà concluso". L’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri conta i giorni che mancano alla rimozione del cantiere. Che sarebbe dovuta avvenire entro la festa di San Giovanni in programma il 24 giugno e che invece slitterà di un paio di settimane. "Due al massimo – precisa subito Castorri – e in effetti senza voler fare giri di parole stiamo parlando del periodo di stop che ha avuto il cantiere durante l’alluvione. In ogni caso in questi giorni continueremo a lavorare sodo in modo tale che con l’arrivo degli stand della fiera la maggior parte delle transenne possa essere rimossa. L’idea è rendere fruibile anche piazza Fabbri, creando dei percorsi che lascino il libero accesso alle attività commerciali e permettano i collegamenti col resto dell’area. La pensilina attigua a Palazzo del Ridotto sul lato di piazza Almerici sarà completata e lo stesso varrà per gran parte delle opere rimaste. Finite le festività ultimeremo l’opera".

I lavori iniziarono il 12 aprile 2021, poco più di due anni fa. In mezzo ci sono stati l’esplosione dei costi e la carenza dei materiali, ma ora gli ostacoli sono stati superati. "Cesena avrà una nuova piazza – riprende Castorri – che valorizzerà la Biblioteca Malatestiana e farà da catalizzatore di eventi e di persone. Già in tanti ora si ritrovano alla mattina o verso sera nell’area verde di piazza Bufalini chiacchierando, leggendo o mangiandosi un gelato E’ questo che deve fare una città: favorire le interazioni tra i suoi abitanti, essere ‘viva’. Siamo soddisfatti del lavoro svolto". Anche dopo che tutte le transenne verranno rimosse, resteranno comunque alcune questioni da affrontare, come per esempio quella della pedonalizzazione di piazza Almerici, che oggi lo è solo a parole. "Su questo aspetto – ribadisce l’assessore – non torniamo indietro. Non ci saranno più auto in sosta a raso. Faremo rispettare il divieto in maniera molto pragmatica, collocando dei piloncini sul tratto di collegamento con corso Mazzini, che in pratica impediranno alle auto di accedere alla grande area antistante. Nella quale peraltro ci apprestiamo anche a collocare la statua ‘I musicanti di Brema’ dell’artista Ilario Fioravanti".

Le auto dunque non avranno accesso all’area se non in zone specifiche, come era anche prima dell’inizio dei lavori. La differenza sostanziale è ovviamente l’eliminazione del parcheggio riservato ai residenti al cui posto è stata collocata una pavimentazione di pregio, ma in ogni caso verrà garantito l’accesso all’area dei garage di Palazzo Almerici, del silos interrato proprio davanti alla Malatestiana e il transito in uscita, appunto attraverso piazza Fabbri, come era in passato. Non verrà però ripristinato il tradizionale asfalto nero, dal momento che come anticipato da Castorri, al termine dell’intervento solo su quel tratto carrabile verrà stesa una particolare resina. L’intento è quello di favorire il colpo d’occhio, uniformando i toni con quelli della pavimentazione di pietra. Il chiosco della piadina è già stato spostato nella sua nuova e definitiva collocazione e ormai la lista di cose da fare è agli sgoccioli. Resta la più importante: misurare il giudizio finale dei cesenati.