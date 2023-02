Le truppe di Bonaccini e Schlein Ecco i nomi dei cesenati in lista

Meno di ventiquattro ore alle primarie del partito democratico. Domani si voterà dalle 8 alle 20 in 46 seggi, distribuiti nel Cesenate. Dopo il voto dei giorni scorsi nei circoli del Pd cesenate, si arriva alla fase finale del percorso congressuale che porterà alla scelta del nuovo Segretario nazionale. Giovedì è scaduto il termine per la presentazione delle liste per l’elezione dei prossimi membri dell’Assemblea nazionale del partito. Liste collegate ai due candidati: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. La lista dei candidati all’Assemblea nazionale del Partito Democratico, collegata al nome di Stefano Bonaccini, per il territorio cesenate è formata da Francesca Lucchi, assessora alla sostenibilità ambientale e progetti europei del Comune di Cesena; Filippo Giovannini, sindaco del Comune di Savignano; e Angela Giunchi, consigliera comunale a Cesena. "Partecipi alle comunità di riferimento e attenti al territorio - è il commento del Comitato cesenate per Stefano Bonaccini Segretario - i candidati e le candidate cesenati rappresentano l’energia popolare che serve al partito democratico. Un partito nato per dare rappresentanza all’Italia del lavoro e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Serve un’opposizione forte e governante, che accanto ad ogni ’no’ sappia sempre indicare una controproposta migliore".

In quota Elly Schlein per l’assemblea nazionale del Partito Democratico per il collegio di Cesena i candidati sono: Luca Bussandri, Alex Giovannini e Serena Zavalloni. "Le ultime elezioni regionali hanno ampiamente dimostrato che milioni di persone non vanno a votare perché non trovano più un riferimento politico a sinistra associato alla parola cambiamento - commentano i referenti cesenati del comitato ’Parte da noi’ - non c’è da stupirsi di questo, nei confronti di generazioni che tuttora subiscono sulla propria pelle il dramma della precarietà. La candidatura di Elly Schlein è una grande possibilità per chi vive la politica come un collettivo, come una comunità nella quale ci si prende cura l’uno dell’altro per inaugurare una nuova stagione politica".