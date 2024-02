Le ultime dieci fatiche del Cesena. Come potrà cambiare la classifica

È come quando sei in testa, inizia l’ultimo chilometro di una interminabile maratona (‘interminabile’, pensando alla serie C del Cesena, è davvero la parola giusta) e anche se sai che l’unica cosa che conta è salire ancora di colpi, concentrandoti solo sui tuoi passi, non puoi fare a meno di guardare indietro. Indietro, nelle acque solcate dal Cavalluccio che insegue la promozione, c’è prima di tutto un velo di foschia, in mezzo al quale, a 12 punti di distanza, rema la Torres. Il discorso potrebbe legittimamente chiudersi qui, ma volendo inforcare il cannocchiale, ecco che a meno 19 c’è la Carrarese.

Non basta? D’accordo, con 30 punti ancora in palio nelle ultime 10 giornate, a voler cavillare ci sono anche Perugia a meno 22, Gubbio a meno 24 e Pescara a meno 27. Poi però basta, perché il Pontedera, 32 punti dietro, non supera i bianconeri neanche se lo lanciano con una catapulta.

Cosa può succedere in dieci giornate, con 12 punti di vantaggio sulla prima (e praticamente unica) inseguitrice? Sulla carta ancora tutto, anche se nei fatti questo ‘tutto’ è molto più simile a una questione accademica che ad altro. Ma guai a indugiare sulla teoria delle probabilità: in B ci si va con la pratica dei punti conquistati. Che con altrettanta chiarezza ancora non bastano. Dunque via, un bel respiro e tutti in apnea: domani sera all’Orogel Stadium arriverà l’Entella. E il 5 marzo si andrà a Carrara, che non è terza in classifica per caso. L’11 marzo arriverà poi il Gubbio. Nessuna di queste tre regalerà nulla, anzi. Nel frattempo la Torres sabato se la vedrà col Pescara, per poi andare a Ferrara contro la Spal e ospitare a sua volta l’Entella.

La sfida interna col Pescara aspetta anche i bianconeri, che l’hanno in agenda il 30 marzo, dopo le due trasferte a Pesaro e a Lucca. Il 30 marzo, vigilia di Pasqua, mancheranno cinque partite alla fine, compresa quella con gli abruzzesi. Nell’occasione la Torres sarà a Gubbio, dopo aver viaggiato ad Ancona e aver ospitato la Vis Pesaro. Tutto lascia pensare che non servirà arrivare allo scontro diretto in Sardegna del 21 aprile, penultima gara del torneo che il Cesena chiuderà in casa col Perugia.

Conteggi euforici a parte, le variabili sul tavolo sono ancora tante. E non possono prescindere dalla Carrarese, che ha remotissime possibilità di raggiungere i romagnoli, ma ha chance ben più concrete di arpionare il secondo posto, a 5 punti di distanza. I toscani di certo faranno l’impossibile per mettere pressione alla Torres.

Con quali esiti? Se la bagarre facesse da zavorra, i bianconeri ne beneficerebbero quadrando i conti molto in fretta, se invece mettesse il turbo alle inseguitrici, ci sarebbe da alzarsi un’ultima, meravigliosa, volta sui pedali. Come faceva Pantani, come si fa in Romagna. Come si fa quando si vuole disperatamente vincere.

Luca Ravaglia