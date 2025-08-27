Le ultime note della Caravella con il Trio Band

La musica folkloristica romagnola riecheggia per l’ultima sera dell’estate in viale Roma, dove la terrazza del Palazzo del turismo "Primo Grassi" si è trasformata in una balera, con tre appuntamenti centrati sul liscio. L’ambizione è quella di far rivivere l’epoca d’oro del dancing "La Caravella", tuttavia la comunicazione deve essere migliorata. L’iniziativa è del Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio e Cooperativa stabilimenti balneari. Questa sera, a partire dalle 21, salirà in pedana il Trio Band. La proposta è di musica da ballare ed ascoltare, con la possibilità di gustare anche dei drink. Per molti questa "operazione nostalgia" ha fatto rivivere uno dei luoghi simbolo dell’estate cesenaticense, con la musica che si diffondeva fino al mare e coppie che danzavano sotto le stelle. Si ballava proprio in terrazza, quando ancora l’edificio ospitava l’Azienda di Soggiorno e c’era la Lira. È un luogo ricco di storia e fascino, dove si vuol far tornare a vivere la musica, per riscoprire la tradizione del ballo e rivivere le emozioni delle serate estive di un tempo. Ingresso costa 8 euro inclusa una consumazione, consentito fino a raggiungimento della capienza massima.

g.m.