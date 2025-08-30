Le ultime ore di don Francesco Babini: "I nazisti lo spogliarono e lo bastonarono"

L’estate del 1944 fu terribile per le popolazioni del nostro Appennino, insediate a ridosso della Linea Gotica sulla quale era durissimo il confronto tra tedeschi ed alleati ed esposte alle rappresaglie dei nazifascisti che cercavano di annientare l’ operatività delle forze partigiane. Anche i civili, quindi, pagarono un prezzo altissimo in fatto di vite strappate dalla violenza dei bombardamenti, da esecuzioni sommarie da parte dei nazifascisti, da eccidi di grandi proporzioni, basti pensare all’ eccidio del Carnaio o alla strage di Tavolicci con decine di innocenti massacrati tra i quali anche anziani, donne e bambini massacrati.

Tra le vittime di quell’ estate di sangue ci furono anche sacerdoti che tentarono di proteggere dalla violenza la popolazione e dare un rifugio a quanti erano perseguitati. Uno di questi fu don Francesco Babini, giovane parroco di Donicilio e Santo Stefano, parrocchie di montagna nei pressi di Alfero, frazione del comune di Verghereto nella quale il sacerdote era nato nel 1914. Era stimato e benvoluto dalla sua gente per l’ impegno che non conosceva sosta nel suo ministero sacerdotale e per l’ aiuto che forniva a chiunque glielo chiedesse per risolvere i problemi della quotidianità.

Dopo l’8 settembre 1943, don Francesco, in accordo con il suo vescovo, mons. Ghezzi, della diocesi di Sansepolcro, accolse nella canonica di Donicilio tanti che, perseguitati, cercavano di sfuggire alla cattura dei nazifascisti: ufficiali inglesi in attesa di ricongiungimento con le loro unità, alcuni slavi che cercavano di evitare la cattura, renitenti alla leva, sbandati, persone di origine ebraica e, probabilmente, anche partigiani di passaggio.

Un delatore, purtroppo, riferì ai nazifascisti l’attività di don Babini e, in occasione di una operazione di rastrellamento, elementi italiani del IV Battaglione di polizia italotedesca piombarono a Donicilio il 14 luglio 1944. Dopo essere riuscito a fare fuggire gli occupanti della canonica, il sacerdote rimase sul posto e fu arrestato; portato dai poliziotti italiani nella loro caserma a Sarsina, don Babini subì un feroce pestaggio, prima di essere trasferito nel carcere di Forlì. Mons. Rolla, vescovo di Forlì, grazie alla collaborazione all’interno del carcere con un capitano tedesco di religione cattolica, si adoperò per ottenerne la liberazione o, almeno, evitare la condanna a morte. Tutto fu inutile perchè don Babini fu prelevato dal carcere il 26 luglio assieme ad altri detenuti, tra i quali uno sfollato e il giovane Alfiero Bartolini arrestati con lui a Donicilio, e fucilato a Pievequinta di Forlì.

Nel carcere di Forlì don Francesco aveva condiviso la cella con monsignor Amedeo Polidori, vescovo di Fossombrone e don Ciro Zanca, parroco di Isola del Piano, in provincia di Pesaro-Urbino, anch’essi arrestati dai nazifascisti. Proprio don Ciro, coetaneo di don Francesco, ha lasciato un ricordo commovente del parroco di Donicilio nelle sue memorie raccolte da Maria Bartolomeoili e pubblicate nel volumetto curato da Elio Mariani "Parroco e podestà in prigione" (Tip. Ideostampa, Colli sul Metauro, 2020).

"Calzoni al ginocchio alla zuava, calze nere lunghe, camicia strappata in diversi punti e macchiata di acqua mista a sangue, a guardarlo meglio si scoprivano tumefazioni sanguigne in parte lacerate sul viso". Così don Ciro descrive al loro primo incontro l’ aspetto di don Babini, accusato di avere nascosto inglesi "particolare che lui stesso in un momento di confidenza mi rivelò come vero". Di fronte alle privazioni del carcere don Babini affermava che "il Signore mi ha provato levandomi le poche cose che avevo e alle quali però tenevo".

Don Ciro riferisce che don Babini "spogliato della veste talare, come Nostro Signore, lo umiliarono alla più immonda corvee, pulizia dei gabinetti, lo bastonarono a sangue e così ci si presentò". Qualche giorno dopo, terminato un interrogatorio, "don Babini, di solito così allegro ed espansivo nonostante le prove subite cominciò ad impensierirsi – sottolinea don Ciro – Il meno che io tema, mi disse,è un campo di concentramento".

Don Francesco un giorno riuscì a vedere dal finestrone del carcere il padre "quel povero uomo con la bicicletta in mano" al quale il sacerdote gridò, in un ultimo tentativo di avere aiuto, "Babbo, andate dal vescovo". Verso sera, ricorda don Ciro, arrivò un ufficiale delle SS "con un foglio in mano e chiamò in italiano con accento straniero: Babini Francesco (senza il don)" poi altri nomi. "don Francesco comprese tutto – è questa l’ ultima immagine che resta a don Zanca – vidi salirgli il sangue al viso, si mise una blusetta (era in abito borghese), prese un asciugamano, se lo mise attorno al collo e partì senza salutare. Erano circa le 18: alle 19,30 don Francesco e gli altri erano tutti morti".

A differenza di don Babini, il vescovo di Fossombrone e il parroco di Isola del Piano furono liberati nell’ agosto 1944, don Ciro è morto nel 1994. Lo scorso 26 luglio ad Alfero, su iniziativa del comune di Verghereto e dell’ Anpi Alto Savio, è stata scoperta una stele a ricordo del sacrificio di don Francesco e del giovane Alfiero Bartolini mentre nel pomeriggio di domenica 31 agosto a Isola del Piano, promosso dalla locale sezione dell’Associazione Combattenti e Reduci, si terrà un incontro pubblico di rievocazione delle drammatiche esperienze di don Babini e don Zanca.