Le uova di Pasqua a sostegno dei bimbi ricoverati

Si è rinnovata la collaborazione tra il Cesena Fc e l’ospedale Bufalini.

Anche quest’anno, è stata infatti organizzata una raccolta con la vendita delle uova di Pasqua per destinarle ai bambini del reparto di Pediatria del nosocomio.

L’iniziativa è condotta in collaborazione con l’associazione ’All Together Charity’, nata nel 2022 con lo scopo di aiutare il reparto di pediatria del Bufalini. Anche in questo caso, infatti, il ricavato delle uova sarà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto ’Pediatria a misura di bambino’ creato nel 2005 per iniziativa dell’unità operativa dedicate alle Pubbliche Relazioni e Comunicazioni dell’Azienda Sanitaria di Cesena con l’obiettivo di aiutare i piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico a superare con minor angoscia la malattia e il percorso di cura.

Le uova - tutte con la sorpresa - avranno un costo di 15 euro: solo recandosi presso lo store di piazza Amendola sarà possibile acquistarle insieme a un esclusivo gagliardetto griffato Cesena.

Ieri inoltre, Andrea Ciofi, Augustus Kargbo e Giuseppe Prestia hanno consegnato in reparto le uova di Pasqua brandizzate Cavalluccio, cercando di regalare un sorriso ai bambini ricoverati in Pediatria:

"Insieme possiamo fare qualcosa di grande per le creature più importanti al mondo, i bambini".