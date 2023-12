Le vacanze stanno per finire. Dal 30 squadra di nuovo in campo

Se di mestiere fai il calciatore, la lettera a Babbo Natale la scrivi tra fine agosto e inizio settembre e il regalo, sempre che te lo sia guadagnato, lo scarti in primavera inoltrata.

Dunque inutile perdere troppo tempo ora tra panettoni e torroni, meglio rimettersi in fretta al lavoro.

Dopo aver festeggiato con le famiglie il Natale, il gruppo di mister Toscano tornerà a sudare in campo a partire dal 30 dicembre, quando al centro sportivo ’Rognoni’ di Villa Silvia si appenderà il nuovo calendario. Quello del girone di ritorno, nell’auspicio che le pagine possano esaurirsi confermando lo stesso scenario di fine 2023: col Cesena davanti a tutti.

Per iniziare il 2024 col piede giusto ci sarà da vendicare l’unico ko fin qui maturato, rimediato proprio al debutto della stagione sul campo dell’Olbia, che il 7 gennaio verrà in visita all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Per non correre il rischio di presentarsi appesantiti, il programma di questi giorni prevede un solo giorno libero rimasto, il primo gennaio. In tutte le altre date, San Silvestro compreso, la squadra si allenerà agli ordini di Toscano.

l.r.