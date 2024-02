"Le vecchie colonie vanno demolite"

"I contenuti nel manifesto sono tutti condivisibili ma buona parte delle tematiche affrontate sono al di sopra delle competenze della Dmo, la Destination management organization". In questi termini Lorena Della Motta, presidente di Confesercenti Cesenatico, interviene sul dibattito aperto in merito al Manifesto presentato recentemente da Adac Federalberghi in un incontro pubblico organizzato al Palazzo del turismo Primo Grassi. La cura delle strade e del verde è tra le maggiori criticità sollevate dagli albergatori e a tal riguardo Confesercenti concorda ma non affonda: "Abbiamo sempre condiviso con l’amministrazione comunale che il decoro urbano sia il miglior biglietto da visita della città e su questo dobbiamo lavorare".

Sulle colonie di Ponente la Della Motta lancia una proposta condivisa da molti imprenditori e residenti: "Noi sosteniamo l’idea di salvaguardare la superficie costruibile da parte dei proprietari dei vecchi edifici, ma è giunto il momento di demolire le strutture più vecchie e cadenti, in attesa che vengano realizzati progetti ricettivi innovativi". L’associazione invita a presentare le questioni all’interno dell’organo recentemente costituito: "Per risolvere certi problemi e affrontare in modo adeguato le criticità, servono risorse e tante idee all’avanguardia, che sposino prospettive ecologiste e tanta tranquillità dei mercati". "A nostro avviso – prosegue – la sede opportuna per avviare serenamente alcuni confronti è la stessa Dmo, che può essere un tavolo di sintesi delle priorità e di pungolo; ma siamo anche consapevoli che molti temi vanno al di là del tavolo stesso e delle competenze del Comune". Un problema molto sentito e sollevato da Adac Federalberghi è quello della viabilità, i trasporti ed i collegamenti con le altre regioni italiane e i Paesi del centro e nord Europa. A tal riguardo Lorena Della Motta ritiene fondamentale partire con un dialogo assieme alla regione Emilia-Romagna, gli enti regionali e il governo.

Entrando nello specifico, sul trasporto ferroviario Confesercenti sostiene la necessità di un potenziamento in termini quantitativi, in modo particolare verso i paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera), e la stessa cosa vale per i collegamenti aerei. "Tutti assieme – conclude la presidente di Confesercenti Cesenatico – dobbiamo sostenere l’urgenza di interventi urbani strategici per la viabilità e i parcheggi, ma dobbiamo interrogarci anche sullo stato di salute della nostra rete commerciale che per molteplici motivi va impoverendosi; la Dmo deve concentrarsi principalmente su servizi, collegamenti, eventi e shopping, partendo dall’analisi di chi siamo e dove vorremmo andare, per formulare una strategia di marketing efficace".

Giacomo Mascellani