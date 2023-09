Le vele al terzo conquistano la Francia

di Giacomo Mascellani

Il Museo della Marineria di Cesenatico conquista la Francia, confermando la sua presenza ad uno degli eventi più importanti e partecipati dedicato agli appassionati di barche antiche tradizionali. Le colorate ’vele al terzo’ di Cesenatico e della Romagna, dichiarate patrimonio culturale immateriale dal Ministero della Cultura la scorsa primavera, sono già state issate sulla Loira, il fiume che bagna Orleans, dove si tiene l’edizione 2023 del festival che raduna le principali comunità e gruppi che in Europa mantengono vive le tradizioni della marineria.

Per Cesenatico si tratta della sesta partecipazione, a partire dalla edizione del 2013 che aveva visto le barche del Museo della Marineria ospiti d’onore del festival insieme alle gondole di Venezia. Da allora gli organizzatori francesi hanno voluto le vele al terzo, sempre molto apprezzate grazie ai loro colori del tutto speciali, molto diversi da quelli bianchi e grigi delle barche fluviali, per tutte le edizioni successive del festival. Due barche tradizionali di Cesenatico, la battana ’Vanessa’ e la lancia ’Albetta’, sono così giunte a Orleans ieri mattina. Il trasporto su grossi camion è stato interamente coperto dagli organizzatori del festival e l’equipaggio ha già provveduto ad issare le vele pronti per l’apertura della manifestazione, che nelle passate edizioni ha fatto registrare 500mila visitatori provenienti dall’area parigina e anche della Francia centrale.

Quest’anno, oltre alle barche che parteciperanno al programma di navigazione, lo stand del Museo della Marineria proporrà anche dimostrazioni di tintura delle vele al terzo e di lavori marinareschi, come la riparazione delle reti. Inoltre sarà presente un info point che fornirà al pubblico materiali promozionali, tra i quali quelli relativi alla tappa speciale del Tour de France che si terrà a Cesenatico nel 2024. L’assessora alla cultura Emanuela Pedulli crede in questo evento: "La partecipazione a questo festival in Francia che dura ormai da anni, è l’ennesimo attestato di bontà del lavoro che viene svolto dal nostro Museo della Marineria e che continua nel tempo, consolidandosi anche nel rapporto con il territorio e gli studenti che ogni anno lo visitano. Andare in Francia assume ancora più valore e significato in vista della tappa del Tour de France che nel 2024 partirà proprio da Cesenatico".

Per la città romagnola, il principale contenitore culturale si conferma dunque importante anche per l’immagine della località, attraverso un progetto ed una gestione molto apprezzata anche all’estero, proprio perchè la testimonianza storica corre di pari passo alle esigenze di un territorio che fa del turismo l’attività principale.