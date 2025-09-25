Le vele al terzo di Cesenatico sbarcano al festival sulla Loira

Un pezzo di storia di Cesenatico e della Romagna è sbarcato in Francia. Le vele al terzo delle barche storiche del Museo della Marineria, dichiarate patrimonio culturale immateriale dal Ministero della Cultura, sono issate sulla Loira, il fiume che bagna Orleans, dove si tiene l’edizione 2025 del festival al quale partecipano le più importanti comunità e gruppi che in Europa mantengono vive le tradizioni della marineria. Questo grande evento si concluderà sabato e la città di Cesenatico vi partecipa per la settima volta, a partire dalla edizione del 2013 che aveva visto le barche del Museo della Marineria ospiti d’onore del festival insieme alle gondole di Venezia. È significativo il fatto che da allora gli organizzatori francesi hanno sempre voluto al festival le vele al terzo, molto apprezzate grazie ai loro colori del tutto speciali, molto diversi da quelli bianchi e grigi delle barche fluviali. Quest’anno sulle acque della Loira ci sono la battana Vanessa e il bragozzetto Mattia II, con un trasporto interamente coperto dagli organizzatori del festival, che con i suoi oltre 600.000 visitatori provenienti dall’area parigina e della Francia centrale, rappresenta un ottimo veicolo promozionale per Cesenatico e la riviera.

g.m.