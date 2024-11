Le vetrine si spengono. Negozi in sofferenza: "La gente non viene più in centro storico"

Addio alle insegne luminose, addio alle vetrine colorate e ben allestite. Il commercio, in centro a Cesena, sta vivendo un momento di crisi, inutile negarlo. Lo rilevano i negozianti e i proprietari dei locali del centro, molto preoccupati per la situazione critica, ma a confermarlo sono anche le numerose serrande chiuse e le scritte affittasi o vendesi all’esterno di saracinesche abbassate. Soffrono di più i negozi di abbigliamento, ma le cose non vanno bene neanche per accessori e oggettistica. Non viene risparmiato neanche corso Mazzini, che dal Duomo tira dritto fino al Babbi Caffè, e che negli anni passati era un fiorire di negozi di abbigliamento. A Settembre, in corso Mazzini hanno spento le vetrine negozi come Dolcini, con abbigliamento femminile e con indumenti maschili. Sempre in corso Mazzini c’è il negozio Studio 34, dove si nota nella vetrina la scritta a chiare lettere ‘Fuori tutto, chiusura attività’.

"Il problema è semplicissimo – spiega il titolare di Studio 34, Massimo Zanzani - qui è stato abbandonato il centro. Io sono d’accordo quando si tratta di togliere i parcheggi per creare spazi per i bambini, però l’alternativa la devi trovare. Qui invece non si parcheggia più e quei pochi parcheggi che ci sono hanno prezzi allucinanti. La gente non viene più in centro e quindi succede che si lavora il sabato e il mercoledì perché c’è il mercato, e basta. Oppure si lavora quando metti il cartello ‘fuori tutto’. Io chiuderò entro febbraio e mi dispiace. Ma commercialmente Cesena è una città morta, anche se bellissima".

Sempre in corso Mazzini, negli ultimi tempi, si sono verificate chiusure di altri negozi di abbigliamento come la boutique Midali, che conta cinquanta punti vendita in tutta Italia. Nella parte opposta al porticato si notano una manciata di vetrine spente l’una a fianco all’altra. Invece, sotto al porticato, hanno aperto i negozi Mabù e Charlie che sono andati a occupare gli spazi lasciati liberi da ‘La tazza d’oro’ che si è trasferita dall’altra parte del corso in galleria Almerici. Percorrendo via Zefferino Re si notano altre due vetrine con la scritta ‘Affittasi’ e in via Fantaguzzi ecco un altro negozio sfitto. Le cose non cambiano in corso Sozzi dove un’altra vetrina reca la scritta ‘Affittasi’. Luci che, piano piano, si spengono.