Le vittime di violenza salgono sul palco

"Nessuna si salva da sola", le fiaccolate servono solo a chi vende candele. Titolo e sottotitolo che non lasciano spazio a interpretazioni e vanno subito al punto. Il focus dello spettacolo teatrale, perché di questo si tratta, è la violenza di genere e sottolinea la necessità di chiedere aiuto per non soccombere. Il testo è reso in forma drammaturgica e diretto da Stefania Polidori e va in scena giovedì alle 20.45, nel teatro della parrocchia Maria Immacolata via Paradiso 91, a Case Finali. Il progetto, col patrocinio della Regione e del Comune, nato da un’idea e con la consulenza psicologica di Caterina Rondelli, e promosso da Fidapa Cesena Malatesta, è l’ultima azione in ordine di tempo, dei 16 giorni che Comune, Forum Sui Generis e associazioni ad esso aderenti, hanno proposto alla cittadinanza per sensibilizzare sul fenomeno dei maltrattamenti subiti da donne da parte dei compagni e che possono sfociare in femminicidio.

Nel cast sono coinvolti diversi soggetti; Gabriella Montemurro attrice e docente dell’Istituto Pascal Comandini, l’insegnante Vincenzo Morrone, voce narrante fuori campo, e, soprattutto diversi testimoni diretti quali Grazia Biondi e Irene Merlo, che nella quotidianità hanno subito gravissimi atti di violenza domestica, e un uomo autore di maltrattamenti, avviato ad un percorso di recupero presso il "Centro uomini maltrattanti" di Forlì, diretto dallo psicoterapeuta Andrea Spada che pure collabora al progetto riabilitativo. L’impegno teatrale infatti, oltre che testimonianza suggestiva, rappresenta anche un percorso "terapeutico" di rinascita per maltrattate e maltrattanti, diventando parte del loro cammino di rinascita e ripartenza. L’introduzione alla performance è a cura dello storico Davide Conti. Il contributo ad offerta libera sarà impiegato per le opere caritative della parrocchia. Per informazioni: 3333866256.

r.c.