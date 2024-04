Le voci ecologiste della sinistra: "Più sicuri se si rispetta l’ambiente"

Già ufficialmente schierata con Enzo Lattuca per la sfida delle amministrative di giugno la formazione "Fondamenta - Alleanza Verdi e Sinistra, Possibile e Partito Socialista Italiano" cala la lista dei propri candidati. Voce multiforme orientata su temi ecologici e progressisti, la lista unisce persone a sostegno di un programma che mette in cima l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, il rispetto delle differenze sulla traccia dei leader nazionali Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. "Il nostro progetto - dice tra gli altri Damiano Censi - è orientato per una Cesena pronta per il futuro piano d’azione per l’energia e il clima: ossia risparmio energetico e di risorse naturali, produzione di energia pulita, contrasto e adattamento alla crisi climatica. L’alluvione ci ha insegnato che una Cesena sicura è una città che vive rispettando l’ambiente che la circonda". Tra i punti del programma c’è la battaglia per il salario minimo, bonus trasporti comunali per fasce sociali in difficoltà, conversione all’elettrico dei mezzi pubblici, incremento delle corse anche negli orari serali e nei fine settimana, più piste ciclabili. In merito al cibo la formazione propone la realizzazione di un biodistretto per valorizzare la produzione locale di qualità, stimolare il consumo a km0 e la predisposizione di spazi cittadini di vendita dal produttore al consumatore. E c’è spazio anche per l’arte: un nuovo festival nazionale dedicato a diverse forme d’arte in città e, temporaneamente, negli spazi in disuso, abbandonati e sfitti, nell’ottica di una rielaborazione del senso di comunità.

Sul fronte sociale c’è l’obiettivo di accogliere nell’anagrafe comunale i figli delle famiglie Lgbtq+, lo psicologo di quartiere per la popolazione più a rischio, e l’ampliamento dell’affitto con riscatto su appartamenti da ristrutturare di proprietà del Comune, per i quali i costi di ristrutturazione potranno in parte essere decurtati dal costo di acquisto. Un’altra proposta riguarda la scuola: libri di testo per medie e superiori in comodato d’uso alle famiglie in difficoltà, programmi gratuiti di educazione affettiva, sessuale, ambientale e cittadinanza attiva, in collaborazione con le associazioni del territorio. E, non ultimo, lo sviluppo degli hub di quartiere, in cui decentrare servizi amministrativi. "Questo accordo non è estemporaneo, frutto di un confronto recente ma vicinanza degli ultimi 5 anni – ha detto il sindaco Lattuca – Altre liste non si sono già presentate con i nomi. Sono in ritardo? Sarà occasione per costruire insieme con sensibilità le idee progressiste e innovative".

Ma chi sono i cittadini e le cittadine che su questo programma ci metteranno la faccia e l’energia? Qualche politico di lungo corso, qualche artista, qualche viso noto in ambienti di impegno civile. Eccoli: Alessandra D’Angelo, Alessandro Canali, Anna Maria Bisulli, Annalisa Furlani, Cecilia Pelle, Damiano Censi, Danilo Derni, Danilo Buonora, Davide Ceccarelli, Elia Tosi, Ermes Zattoni, Fabio Marcon, Francesco Amadori, Giorgia Macrelli, Gloria Bertozzi, Lori Berti, Luca Capacci, Luca D’Angelo, Maria Ferla, Maria Chiara Pacchierini, Marta Ghezzi, Marta Nisi, Maurizio Pascucci, Michele Bruzzi, Michele Montalti, Monica Briganti, Myrea Pavia, Nicola Orofino, Sandro Ceccarelli, Sara Ceccaroni, Simone Galassi, Valentina Rossi.