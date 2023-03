Le ’Voci per l’infinito’ dell’orchestra Maderna

La grande musica torna protagonista al teatro Bonci. Stasera alle 21 si terrà il concerto ’Voci per l’infinito. Beethoven e Schumann: grandi solisti per due capolavori’ con l’orchestra sinfonica del Conservatorio ’Maderna’ diretta dal maestro Paolo Manetti. A interpretare Mendelssohn, Schumann e Beethoven sul palco Giuseppe Albanese, tra i più richiesti pianisti della sua generazione, e Alfredo Persichilli, primo violoncello del Teatro e della Filarmonica della Scala.

Per la serata, una scaletta di alto livello: aprirà l’Ouverture da concerto in si minore per orchestra La grotta di Fingal op. 26, composta da Mendelssohn dopo una visita all’arcipelago scozzese delle Ebridi nell’agosto del 1829. A seguire, invece, la cantabilità del Concerto per violoncello di Schumann è posta a confronto con la maestosa profondità del quarto Concerto per pianoforte di Beethoven.

Giuseppe Albanese ha debuttato nel 2014 su etichetta Deutsche Grammophon con un concept album daltitolo Fantasia, con musiche di Beethoven, Schubert e Schumann. Ha inciso anche per Decca e Universal. Numerosi i riconoscimenti collezionati in carriera: dal ’Premio Venezia’ nel 1997 all’ambito primo premio nel 2003 al ’Vendome Prize’. Si è laureato con lode e dignità di stampa in filosofia sull’estetica di Liszt ed è docente al Conservatorio ’Maderna’.

Alfredo Persichilli, invece, è primo violoncello del Teatro e della Filarmonica della Scala, si è diplomato a 17 anni con il massimo dei voti e lode sotto la guida del Maestro George Schultis. Ha eseguito come solista i più importanti concerti del repertorio dello strumento e ha interpretato numerose composizioni contemporanee.

Biglietti da 8 a 16 euro. Per informazioni e prenotazioni, è possibile telefonare al 0547355959 oppure via mail a [email protected]