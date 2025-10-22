L’E45 un calvario ogni domenica

Il bel tempo, il richiamo delle foreste, delle fiere e sagre domenicali in Alto Savio e dintorni, ha ancora una volta intasato la E45. Anche per domenica 19 ottobre, come per le precedenti di ottobre, scorrono pertanto, anche sui social, le lamentele degli utenti della superstrada per i disagi subìti e patiti nel percorrere la Orte-Ravenna, in particolare in vari tratti del territorio di Sarsina, Bivio Montegelli, e altri punti della E45 cesenate. Dunque, anche domenica scorsa, il viaggio in E45, per andare a godere del bello (l’ambiente naturale) e del buono (le specialità gastronomiche) offerti dall’alto Appennino cesenate, per tanti automobilisti si è trasformato in un via crucis.

Come da pluridecennale tradizione, durante ottobre nelle località della collina e della montagna della Valle del Savio hanno luogo varie sagre, tra cui quelle delle castagne, oltre a quelle per altri frutti di bosco e sottobosco (tra essi funghi e tartufi) e per alcune specialità gastronomiche tipiche locali. Feste e sagre che hanno luogo ad Alfero, Selvapiana, Acquapartita, Bagno di Romagna, Ranchio, Pieve di Rivoschio, e in altre località. Inoltre, nelle domeniche di ottobre, c’è anche la Fiera Nazionale del Tartufo nella vicina Sant’Agata Feltria (RN), che viene visitata anche da molti gitanti della domenica del comprensorio cesenate e ben oltre.

Gli appassionati e i buongustai della trifola, per arrivare nel paese montefeltrino, percorrono in gran parte la E45, utilizzando, per l’ingresso e l’uscita dalla superstrada, lo svincolo di Sàrsina.

Anche domenica scorsa, pertanto, la E45 ha registrato, ancora una volta, come succede da vari anni nelle domeniche di ottobre, numerosi intoppi, stop e lunghe code. Vari automobilisti, al corrente della situazione di disagio lungo la superstrada, hanno optato per il percorso più lungo della adiacente SS 71 umbro casentinese romagnola, ovviamente meno trafficata della E45. Se gli automobilisti continueranno a non seguire quelle che il clichè dei turisti e vacanzieri chiama "partenze intelligenti", la via crucis stradale rischia di ripetersi anche per domenica 26 ottobre, poi per la ricorrenza della festività di tutti i santi del 1° novembre, per domenica 2 novembre, che hanno in calendario altre fiere e sagre. E come non bastasse, il gran viavai del traffico in E45 causato dalle sagre si combina negativamente, anche in questo periodo, lungo con alcuni restringimenti e deviazioni di carreggiata, che fanno da ’tappo’ al fluire dei veicoli, come è nei tratti di Bivio Montegelli, di Sarsina e altri. Nei social, c’è chi ha scritto che domenica scorsa, a mezzogiorno, in E45 per andare a Sant’Agata Feltria c’erano 5 chilometri di fila.

Gilberto Mosconi