Leali, Moro, Cevoli: l’estate di Gatteo Mare

Paolo Cevoli con Duilio Pizzocchi, Fausto Leali, Fabrizio Moro e Mirko Casadei, i nomi nel ricco programma estivo di Gatteo Mare con nuovo rassegne musicali e intrattenimento diffuso con il Gatteo Mare Summer Village. Confermate le amatissime settimane del liscio e la sfida canora del Festival di Sanliscio diretto da Moreno il Biondo. L’Arena Rubicone, cuore pulsante della stagione estiva, aprirà già il 25 maggio e altri luoghi di spettacolo sono i Giardini Don Guanella, Piazza della Libertà, Piazza Romagna Mia, il lungomare, con centinaia di eventi. Dal 25 al 30 maggio all’Arena Rubicone la settimana del liscio capitanata da Moreno ‘Il Biondo’.

La Settimana del Liscio tornerà anche in chiusura di stagione, dal 14 al 19 settembre. Dal 20 al 22 giugno la Notte Rosa con venerdì 20 giugno, alle 21.30, all’Arena Rubicone, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi. Dopo lo show, la Revolution Live Band e a mezzanotte fuochi artificiali alla foce del Fiume Rubicone. Sabato 21 giugno lo show "Voglio tornare negli anni ‘90" e domenica 22 i Rock in Movie. Dall’1 al 2 luglio terza edizione del Festival di Sanliscio, nato da un concept di Claudio Cecchetto e con la direzione artistica di Moreno il Biondo. L’11 luglio all’Arena Rubicone alle 21 la tappa della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Sul palco salirà Fausto Leali. Poi "Suoni senza Confini - Romagna the music of welcome", domenica 13 luglio con David Rhodes e Trilok Gurtu, percussionista indiano, Roberto Gualdi, Peter Tickell, violinista britannico, Giulio Bianco, polistrumentista italiano e gli E-Wired Empathy.

Il 9 agosto sbarca a Gatteo mare Marabù in Tour 2025. Protagonista di Ferragosto Live il 14 agosto sarà Fabrizio Moro. Si esibiranno artisti di grande talento, come i Funky Gallo, con il tributo a Zucchero, i Moka Club, gli Aironi Bianchi con omaggio ai Nomadi, i Qluedo, Casabianca e le gocce e i Pop Deluxe, Max Pezzali Tribute band, i Roxy Bar, gli Hoop, la band tributo ai Pooh, gli Oxxxa e gli Absolute 5. Mirko Casadei farà tappa a Gatteo Mare con il Balamondo World Music Festival venerdì 1 agosto all’Arena Rubicone con la sua Big Band e a Ferragosto, sul palco di Piazza Romagna Mia con l’orchestra sinfonica Forlìmusica Orchestra in un concerto omaggio al re del Liscio Raoul Casadei nel giorno del suo compleanno. Il 12 agosto torna il Cristina Di Pietro Quartet.

Ha detto il sindaco Roberto Pari: "Quest’anno, grazie all’apertura anticipata dell’Arena Rubicone, arricchiamo il nostro programma con eventi di musica, teatro e cultura, offrendo un’esperienza unica per tutti, dalle famiglie ai giovani. Le nostre piazze e l’Arena diventeranno luoghi di svago e condivisione, celebrando le tradizioni locali e favorendo il turismo. La varietà e la qualità delle proposte del cartellone di Gatteo Mare sono il risultato di un impegno costante nella promozione turistica, frutto della continua collaborazione tra pubblico e privato". Ha aggiunto Massimo Bondi, prtesidente dell’associazione Gatteo Mare Turismo: "Anche quest’anno con il progetto Gatteo Mare Summer Village vogliamo trasformare Gatteo Mare in villaggio turistico per tutte le età, pronto ad accogliere residenti, turisti e famiglie in un’esperienza unica di divertimento e relax. Abbiamo pensato a un progetto che racchiuda in sé tutto ciò che la nostra località rappresenta: tradizione, innovazione, ospitalità e intrattenimento".

Ermanno Pasolini