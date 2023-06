Learning & Teaching Commons", al Liceo Monti di Cesena studenti più grandi aiutano i più piccoli"

Si è concluso le scorse settimane il progetto ‘Learning & Teaching Commons’ con protagonisti gli studenti coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) del liceo classico Monti di Cesena. Gli alunni più grandi hanno aiutato i più piccoli nello svolgimento dei compiti pomeridiani. Il progetto era già rodato da precedenti edizioni. Una novità è stata la realizzazione di un video dedicato a tutti gli studenti e pubblicato sui canali scolastici e non solo, grazie alla partecipazione dell’associazione ‘Dante Alighieri’. Gli spazi utilizzati dai ragazzi sono stati resi disponibili anche quest’anno dal centro commerciale Montefiore.