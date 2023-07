L’eccidio del Carnaio sul palco del ’Capitano’

di Gilberto Mosconi

Il terribile eccidio del Carnaio di Bagno di Romagna, perpetrato per rappresaglia dai nazifascisti il 25 luglio 1944, sale in palcoscenico. Questa sera alle 21.15, a Palazzo del Capitano, andrà in scena lo spettacolo ’Chiudimi gli occhi con una carezza’, un toccante racconto di quell’eccidio, una rappresentazione prodotta dalla creatività artistica e dalla maestrìa teatrale di Nata Teatro di Bibbiena, per la regìa di Livio Valenti e con gli attori della Compagnia Nata (Nuova accademia del teatro d’arte). Ingresso gratuito. Prenotazione al 379-1425201.

Lo spettacolo che andrà sulla ribalta bagnese in prima nazionale, fa parte delle varie iniziative che il Comune di Bagno ha promosso per commemorare le 26 vittime di quella strage, che ha sconvolto la vita di tante famiglie e ha segnato la storia della comunità locale. Sottolinea l’assessora alla Cultura, Enrica Lazzari,: "Ancora oggi vogliamo rivolgere il nostro pensiero affettuoso e grato alle vittime innocenti di una feròcia aspra e senza limiti, che rappresentano stimolo di valori eterni come libertà, pace, e Patria. Le celebrazioni comprendono anche una rappresentazione teatrale, che trae ispirazione dall’eccidio del Carnaio. Con essa abbiamo voluto promuovere e investire nella storia locale per tramandare la Memoria di una delle pagine più buie per la nostra comunità. Abbiamo affidato alla Compagnia Nata un tema così delicato, con la speranza che potesse raccontare e interpretare la profondità di quegli eventi, attraverso le testimonianze, i racconti e i fatti storici dell’Eccidio del Carnaio".