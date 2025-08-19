L’eccidio di Ponte Ruffio commemorato dai sindaci. Lattuca e Gozzoli

L’eccidio fascista di Ponte Ruffio di Cesena è stato commemorato ieri dai due sindaci Enzo Lattuca (Cesena) e Matteo Gozzoli (Cesenatico). Il 18 agosto 1944 vennero fucilati: Arnaldo Gaza, Tullio ‘Romano’ Giorgetti, Rino Liverani, Dino Ricci, Giuseppe Poggiali, Angelo Prodi, Akim ‘Isacco’ Sascia (commerciante bolognese, ebreo, allontanatosi dalla città durante le persecuzioni razziali) e Guglielmo Zanuccoli.

"La strage di Ponte Ruffio – commenta Lattuca – è una delle ferite più profonde che hanno segnato la storia della nostra terra. Non si tratta solo di un evento tragico del passato, ma di un momento che ha riguardato l’intera Romagna, unendo nel dolore diverse città. Gli otto uomini assassinati, tra cui un diciottenne, provenivano da Cesenatico, Rimini, Bologna, Ravenna e Imola".

"Il ricordo è uno dei valori fondanti della nostra comunità e il 18 agosto di ogni anno è una data importante per la storia di questo territorio – aggiunge Gozzoli – che rende omaggio alle vittime dell’eccidio avvenuto a Ponte Ruffio. Il nostro dovere è portare avanti il ricordo affinché l’eco dell’orrore che l’Italia ha vissuto in venti anni di dittatura fascista non svanisca e venga tramandato nel tempo alle generazioni future".